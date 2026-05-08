El doctor Cosamalón ‘premia’ a la Fundación Pro-Neurociencias

El doctor José García Cosamalón, reconocido neurocirujano de columna y patologías craneales en pacientes mayores, donará el premio que hoy recibe del grupo Somos Hijolusa a la Fundación Leonesa Pro- Neurociencias, que fundó Antonio Martínez y preside él actualmente.

Defensor de una medicina humanista, cree que lo primero no debe ser el estudio de imágenes sin mirar la cara del paciente. Y desde la Fundación ha promovido que el equipo de investigadores del Instituto de Biomedicina de la Universidad de León, liderado por Vega Villar, y el Instituto Cajal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) sumen fuerzas en una alianza neurológica triple para avanzar en la investigación del potente secretoma para reducir la inflamación de numerosas enfermedades, entre ellas, la esclerosis múltiple.

En el tejido social de la provincia, la Fundación Leonesa Pro-Neurociencias se ha consolidado como un pilar fundamental para el bienestar de la ciudadanía. A través de una combinación de rigor científico y un profundo sentido de comunidad, esta institución trabaja para descifrar los misterios del cerebro mientras ofrece soluciones tangibles a los problemas de salud neurológica que afectan a la población local.

La labor más destacada de la Fundación se centra en el estudio de las patologías neurodegenerativas y el envejecimiento cerebral. A diferencia de otros centros de investigación, destaca por trasladar los avances logrados en el laboratorio a la práctica clínica, los protocolos de diagnóstico y nuevas terapias.