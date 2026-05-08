El IMV llega a más de 21.000 personas en León.

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) continúa consolidándose como una red de protección fundamental en la provincia de León. Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social correspondientes a la nómina de abril de 2026, esta prestación llega ya a 21.925 beneficiarios en territorio leonés.

El importe bruto de la nómina de este mes en León, que incluye el pago de atrasos, ha ascendido a 5.064.251,37 euros. Si se excluyen los atrasos, la cuantía media mensual por hogar se sitúa en 583,52 euros, mientras que por beneficiario individual la media es de 215,23 euros.

La estadística refleja que el IMV en León tiene un claro rostro de mujer. De los 8.087 titulares de la prestación en la provincia, 5.443 son mujeres (lo que representa el 67,3%), frente a 2.644 hombres. En cuanto a la nacionalidad, 6.974 titulares son españoles y 1.110 extranjeros. La edad media de los titulares en la provincia es de 46,33 años.

Uno de los pilares de la prestación es el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI). En León, este complemento llega a 4.973 hogares, protegiendo a un total de 8.666 menores. La cuantía media mensual del CAPI por menor en la provincia es de 67,96 euros.

En cuanto a la composición de las unidades de convivencia, destacan los 1.525 hogares monoparentales (un adulto con uno o más menores) que reciben la ayuda en León. Además, 2.417 hogares beneficiarios están formados por una sola persona.

La cobertura de esta red de seguridad ha experimentado un crecimiento notable en el último año. Respecto a abril de 2025, el número de prestaciones activas en León ha aumentado un 18,75% (pasando de 6.810 a 8.087), mientras que el número de personas protegidas ha crecido un 17,94%.

Desde la puesta en marcha de la prestación en junio de 2020, el IMV ha protegido de forma acumulada a 31.680 personas en la provincia de León, con una inversión total acumulada que supera los 209 millones de euros.