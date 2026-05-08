Hacienda confirma lo peor: miles de contribuyentes descubren una obligación fiscal inesperada tras contratar obras de rehabilitación energética

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Una advertencia de la Agencia Tributaria ha encendido todas las alarmas entre los propietarios de viviendas en España que contrataron servicios de aislamiento térmico. Hacienda ha confirmado que los ingresos procedentes de los certificados de ahorro energético (CAEs) deben incluirse obligatoriamente en la declaración de la renta de 2025 este año 2026, una obligación que muchos contribuyentes desconocían por completo y que ahora les sitúa en una posición comprometida.

El problema se agrava cuando las empresas que ejecutaron las obras se desentienden completamente de las consecuencias fiscales, dejando a los usuarios solos ante la Administración tributaria. Lo que parecía una oportunidad dorada de mejorar la eficiencia energética del hogar a coste cero se ha convertido en una pesadilla administrativa y económica para miles de familias españolas.

La situación plantea una pregunta fundamental: ¿estamos ante una estafa organizada o simplemente ante prácticas comerciales agresivas que aprovechan el desconocimiento de los consumidores? La respuesta, según expertos en derecho del consumidor y fiscalidad, se encuentra en una zona gris que combina ambos elementos y que está generando un aluvión de reclamaciones.

La promesa imposible del aislamiento gratuito

Durante los últimos años, las redes sociales e internet se han inundado de ofertas aparentemente irresistibles: aislar el ático por un euro, rehabilitación energética completamente gratuita o financiación total mediante fondos europeos. Estas campañas publicitarias han captado la atención de propietarios preocupados por el aumento de las facturas energéticas y sensibilizados con la sostenibilidad ambiental.

Sin embargo, la realidad dista mucho de las promesas publicitarias. Según advierten las asociaciones de consumidores y los colegios profesionales del sector, no existe ningún mecanismo legal en España por el cual una obra de rehabilitación energética pueda ser financiada en su totalidad mediante subvenciones, ayudas públicas o el sistema de certificados de ahorro energético.

Las empresas que operan bajo este modelo de negocio utilizan técnicas de marketing digital altamente sofisticadas, segmentando usuarios en redes sociales y capturando sus datos de navegación para personalizar ofertas que resultan prácticamente irresistibles. El gancho principal son los fondos europeos y el sistema CAEs, conceptos técnicos que la mayoría de ciudadanos desconoce y que facilitan la confusión.

¿Qué son realmente los certificados de ahorro energético?

El sistema de certificados de ahorro energético (CAEs) está regulado legalmente en España y permite monetizar los ahorros energéticos conseguidos mediante obras de mejora de la eficiencia. No debe confundirse con los certificados de eficiencia energética, documentos completamente diferentes que evalúan el consumo de una vivienda.

Aunque el concepto es legítimo, su aplicación práctica para viviendas individuales resulta extremadamente limitada y poco rentable. El sistema CAEs está diseñado principalmente para grandes proyectos en empresas o edificios completos donde el ahorro energético es significativo y su gestión administrativa resulta eficiente.

Según cálculos de expertos del sector, los ingresos derivados de la cesión del ahorro energético en una vivienda individual oscilan entre 180 y 300 euros. Esta cantidad representa apenas entre el 1% y el 2% del coste total de una obra de rehabilitación energética estándar, muy lejos del 100% que prometen las ofertas fraudulentas.

La obligación fiscal que nadie esperaba

Aquí es donde aparece el problema con Hacienda. Los ingresos procedentes de los CAEs están considerados fiscalmente como rendimientos de bienes muebles, lo que implica que deben declararse en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Esta tributación reduce aún más la cantidad neta que recibiría el propietario.

Muchos contribuyentes que firmaron convenios CAE desconocían completamente esta obligación tributaria. Las empresas que gestionaron las obras, en numerosos casos, no informaron adecuadamente sobre las implicaciones fiscales, y ahora que Hacienda ha comenzado a cruzar datos y requerir estas declaraciones, los propietarios se encuentran en situación de irregularidad.

La responsabilidad legal recae exclusivamente sobre el propietario de la vivienda, considerado promotor de la obra a todos los efectos. Esto significa que cualquier irregularidad administrativa, fiscal o relacionada con la seguridad de los materiales y trabajadores es responsabilidad del dueño, no de la empresa ejecutora.

Señales de alerta y cómo protegerse

Los expertos en protección del consumidor han identificado varios indicadores claros de posibles fraudes en este sector. Cualquier oferta que prometa obras "por un euro", "totalmente gratis" o "100% financiada por fondos europeos" debe considerarse sospechosa de entrada.

Otra señal de alarma es la solicitud de datos bancarios o pagos adelantados, incluso de cantidades simbólicas. Estos pagos pueden utilizarse para capturar información financiera que posteriormente se emplea en otras actividades delictivas, como la solicitud de préstamos no autorizados o cargos fraudulentos.

Las empresas legítimas del sector siempre realizan visitas presenciales a la vivienda para evaluar las necesidades energéticas y emitir certificados. Cualquier gestión que se ofrezca realizar completamente a distancia, basándose únicamente en fotografías o planos, constituye un fraude.

Recomendaciones de los profesionales

Los colegios profesionales de arquitectos, aparejadores e ingenieros recomiendan confiar únicamente en profesionales acreditados y con referencias verificables en la zona. La reputación local y las recomendaciones de otros profesionales del sector son las mejores garantías de un trabajo serio.

Respecto a las ayudas disponibles, existen dos tipos principales en España: las subvenciones a fondo perdido y las deducciones fiscales. Ambas requieren el cumplimiento de requisitos específicos y documentación técnica adecuada, como certificados energéticos realizados antes y después de la obra.

Los propietarios deben informarse detalladamente sobre la complejidad técnica y administrativa del sistema CAEs, leer toda la documentación y calcular los ingresos netos reales después de impuestos antes de firmar cualquier acuerdo. La transparencia total y la información clara son obligaciones legales de cualquier empresa seria.

Consecuencias para los afectados

Miles de familias españolas se enfrentan ahora a una doble problemática: obras deficientes o incompletas y obligaciones fiscales inesperadas. Las empresas responsables, en muchos casos, han desaparecido o se niegan a asumir responsabilidades, amparándose en la letra pequeña de contratos redactados de forma confusa.

La situación ha generado un incremento significativo de reclamaciones ante las oficinas de consumo y la presentación de denuncias ante las Fuerzas de Seguridad del Estado. Las autoridades han comenzado a investigar estas redes, aunque la naturaleza transfronteriza de algunas operaciones dificulta la persecución efectiva.