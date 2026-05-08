El Ayuntamiento de León impulsa el tejido social, cultural y deportivo con una inversión de 287.801 euros

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El Ayuntamiento de León reafirma su compromiso con la dinamización de la ciudad mediante la aprobación de un ambicioso paquete de convenios y contratos destinados a fortalecer la actividad social, cultural, deportiva y asociativa con una inversión total de 287.801 euros aprobados hoy en Junta de Gobierno Local. Esta apuesta decidida por el tejido civil leonés busca potenciar la identidad de la capital a través del respaldo a eventos de referencia y la colaboración estrecha con entidades que trabajan en favor de la inclusión y el bienestar de los leoneses y las leonesas.

En el ámbito cultural y turístico, el Consistorio impulsa citas ya consolidadas en el calendario leonés, como la V Edición de la Feria Modernista de la mano de la Fundación FUNDOS, el Festival Titirimundi 2026 y fomenta la promoción de la Semana Santa Leonesa a través de la Junta Mayor.

Asimismo, refuerza el apoyo a la oferta musical de calidad con la Fundación Eutherpe y el Orfeón Leonés, la proyección de la gastronomía local con el certamen de la Semana Internacional de la Trucha, consolidando a León como un referente de tradiciones y vanguardia cultural.

Por otro lado, la inversión municipal pone el foco en la cohesión social y el desarrollo económico. Destacan las partidas destinadas a la Asociación Leonesa de Caridad para el mantenimiento de su comedor social y las acciones formativas de FULDEFE dirigidas específicamente a mujeres desempleadas.

Este compromiso se extiende al fomento de la participación ciudadana con la Federación Rey Ordoño, el apoyo a la integración a través de la Fundación Secretariado Gitano y el impulso al deporte de alto nivel con la celebración del III Gran Premio de Ciclismo Femenino y el Rallye Reino de León 2026.