La Diputación de León inicia los trámites para ejecutar el nuevo vial de acceso al Aeropuerto

El vicepresidente primero de la Diputación de León y responsable de Fomento, Roberto Aller visita los terrenos del Polígono Industrial de Trobajo del Camino.DIPUTACIÓN DE LEÓN

Publicado por Europa Press León Creado: Actualizado:

La Diputación de León, a través de su servicio de Fomento, ha comenzado este viernes los trámites para la ejecución del vial de acceso al Aeropuerto de León desde el Polígono Industrial de Trobajo del Camino, que supondrá una inversión de alrededor de 400.000 euros.

El vicepresidente primero y responsable de Fomento, Roberto Aller, ha visitado los terrenos para activar la redacción del proyecto. El servicio de Fomento de la Institución provincial tramitará la documentación para la citada infraestructura, "clave" para el inicio de las operaciones logísticas en el aeródromo leonés, a la espera de determinar a qué institución compete la ejecución de la misma.

El acceso a realizar tendría una longitud ligeramente inferior a los 700 metros y con una inversión estimada de alrededor de 400.000 euros, según los cálculos de los técnicos de la Institución provincial. El nuevo vial pretende actuar como enlace "estratégico" para el flujo de vehículos pesados y ligeros y dará acceso directo a la rotonda que comunica la antigua y nueva terminal desde el entronque de la avenida Javier Pascual (La Virgen del Camino) y la calle Ermitaño (Trobajo del Camino).

De este modo, los usuarios tendrán un acceso directo al Aeropuerto desde el nodo industrial del municipio de San Andrés del Rabanedo y una conexión ágil a la N-120 y a la ronda sur de León (LE-30), según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

La Institución provincial comienza así a dar los pasos necesarios para que, tal y como ha explicado su vicepresidente, la "ansiada" terminal de mercancías comience a funcionar "lo antes posible". "Mientras otros debaten, esta Diputación ya está sobre el terreno con los técnicos para que el vial sea una realidad cuanto antes", ha apostillado.

"Mover ficha con la misma celeridad"

Aller ha instado al Gobierno central y a la Junta de Castilla y León a "mover ficha con la misma celeridad" en relación al otro acceso, que conectará la terminal con el Polígono Industrial de Villadangos y con la autopista AP-77.

En la misma línea, ha incluido en esta llamada a la acción a los empresarios y operadores logísticos: "La Institución mantiene una ronda de contactos para asegurar que el volumen de operaciones de carga sea inminente", ha apuntado.

Roberto Aller ha recordado el compromiso asumido de hacer todo lo que estuviera en su mano para que las operaciones comiencen y ha puesto el foco en "lo se puede hacer desde ya", además de destacar que la Diputación ha puesto técnicos sobre el terreno "de forma inmediata". "León se ha cansado de esperar por promesas que nunca llegan de otras administraciones. En la Diputación hemos decidido dejar de mirar al cielo esperando soluciones. No vamos a permitir que la desidia ajena bloquee el futuro logístico de nuestra provincia por un minuto más", ha concluido el dirigente leonesista.