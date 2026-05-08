El PP acusa a UPL de «palanganeros» tras la visita «vacía» de la directora de Aena

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

«Una tomadura de pelo». Con estas palabras resume el portavoz del PP en la Diputación y alcalde de Valverde de La Virgen, David Fernández, la visita del miércoles de la directora general de Aeropuertos de Aena, Elena Mayoral, para abordar el desarrollo de la terminal de mercancías de la infraestructura aeroportuaria leonesa. Mayoral volvió a dejar en manos de los operadores cualquier avance y se limitó a anunciar que facilitaría a la Diputación «los contactos con los diferentes operadores de carga aérea» que ya trabajan en los diferentes aeropuertos de Aena. «Nos quedamos como estábamanos, tienen que venir aquí a ayudar, a ser solidarios; no todo es Madrid o Barcelona, ¿qué inversiones van a hacer aquí?», añadió Fernández, para ridiculizar el mensaje que se zanjó con el ofrecimiento, para que los leoneses no se quejen, «de unos números de teléfono».

El portavoz popular en la Diputación acusó a los leonesistas de «palanganeros», porque aseguraron que «gracias a su presión» se habían conseguido «avances» y que con la visita de Mayoral «por fin un representante del Gobierno llega a esta provincia con propuestas concretas y no para hacer turismo institucional». «Son unos palanganeros o palancaneros, entiendo que el PSOE tenga que decir que sí a todo, pero ellos sólo han hecho la pelota, se han dejado comprar», resumió irónico David Fernández, para insistir en que «salvo el éxito de que haya venido, no se han conseguido más avances; el problema es que si vienen por lo menos que hagan algo y no nos discriminen como han hecho siempre, ha sido una visita vacía». «Hay que ser solidarios con León, estamos en una situación muy fastidiada y nos hemos quedado como antes de la visita de Mayoral», sentenció el popular, después de que Mayoral se reuniese con el presidente de la Diputación, el socialista Gerardo Álvarez Courel, y el vicepresidente de la institución, el leonesista Roberto Aller, además de con el delegado del Gobierno, Nicanor Sen.

Ocho meses de espera

«Y para esto hemos esperado ocho meses», dijo por su parte el coordinador provincial del PP, Ricardo Gavilanes, ya que la visita de Mayoral se anunció el pasado mes de octubre. «No es lógico que Aena se desentienda del proyecto de la terminal de carga, de la mejora del sistema de aproximación y que su único compromiso sea entregarle los teléfonos de operadores al presidente de la Diputación», remarcan desde el PP de León, lo que consideran como «un claro ejemplo de tirar balones fuera, algo similar a lo que han realizado con la plataforma logística de Torneros».

Gavilanes también recordó que el impulso a la terminal de mercancías fue uno de las primeras exigencias planteadas por la UPL para llegar a un acuerdo con el PSOE en la Diputación, por lo que exige a leonesistas y socialistas que «aclaren» cuál fue el compromiso al respecto para la gobernabilidad de la institución provincial. «El papel de la UPL es, simplemente, conseguir ir a una reunión con el ministro de Transportes y lograr que venga la directora general de Aena al aeropuerto para que en cuatro años no haya ningún avance», se cuestionan desde el PP de León, que considera que estamos ante un «proyecto más que estará en un cajón por la inacción del Gobierno de España».

El Partido Popular resumió que la visita de la directora general de Aeropuertos de Aena a León confirma que «el Gobierno da la espalda» a la implantación de la terminal de mercancías y al futuro desarrollo del aeropuerto.