Roberto Aller anuncia 400.000€ para el vial que rodeará La Virgen

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La Diputación de León informó que ayer había arrancado los trámites para la ejecución del vial de acceso al Aeropuerto de León desde el Polígono Industrial de Trobajo del Camino, después de que el vicepresidente primero y responsable de Fomento, el leonesista Roberto Aller, visitara los terrenos para activar la redacción del proyecto en el que está previsto que la Administración provincia invierta 400.000 euros.

El acceso para evitar que los camiones crucen por la localidad de La Virgen del Camino tendría una longitud ligeramente inferior a los 700 metros y, según apuntaron desde la Diputación, busca convertirse en un enlace estratégico para el flujo de vehículos pesados y ligeros y dará acceso directo a la rotonda que comunica la antigua y nueva terminal desde el entronque de la avenida Javier Pascual (La Virgen del Camino) y la calle Ermitaño (Trobajo del Camino). «De este modo, los usuarios tendrán un acceso directo al Aeropuerto desde el nodo industrial del municipio de San Andrés del Rabanedo y una conexión ágil a la N-120 y a la ronda sur de León (LE-30)», precisó Aller para añadir que así se dan «los pasos necesarios» para que «la ansiada terminal de mercancías comience a funcionar lo antes posible». «Mientras otros debaten, esta Diputación ya está sobre el terreno con los técnicos para que el vial sea una realidad cuanto antes», apostilló.

«León se ha cansado de esperar por promesas que nunca llegan de otras administraciones. En la Diputación hemos decidido dejar de mirar al cielo esperando soluciones y si depende de nosotros, se hará; y se hará ya. No vamos a permitir que la desidia ajena bloquee el futuro logístico de nuestra provincia por un minuto más», zanjó el dirigente leonesista.

Fomento tramitará la documentación para desarrollar la infraestructura a la espera de determinar a qué institución compete la ejecución de la misma. Aller instó al Gobierno y a la Junta a «mover ficha» con «la misma celeridad» en relación al otro acceso, que conectará la terminal con el Polígono Villadangos y con la autopista AP-77.