Carbajal de la Legua mejora su salida a Asturias con una rotonda

Las obras de la nueva rotonda en la localidad de Carbajal de la Legua ya encaran su fase decisiva para transformar la movilidad en el acceso norte al área metropolitana.

Esta infraestructura, que distribuirá el tráfico desde y hacia el pueblo, permitirá una conexión directa y mucho más fluida desde el Cueto del Moro hacia la carretera de Asturias, lo que evita los rodeos actuales para acceder a la N-630 desde León.

Con los trabajos de explanación ya avanzados, y el encintado circular visible, el remate de esta glorieta supondrá un alivio estratégico para los residentes de Carbajal y una alternativa más ágil para quien busca conectar con el polígono de Villaquilambre, el Monte San Isidro o La Copona de forma rápida.