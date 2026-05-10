Más Vuelos exige «igualdad de trato» tras la «maniobra evasiva» de Mayoral

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

La Plataforma Ciudada Más Vuelos, Más Futuro para León considera que la visita de la directora general de Aeropuertos de Aena, Elena Mayoral, a León esta misma semana no ha sido más que «una maniobra evasiva», después de que su paso por las infraestructuras aeroportuarias de La Virgen del Camino se saldara con la oferta de contactos de operadores de mercancías que operan a nivel nacional y volviera a delegar en el sector privado la puesta en marcha de la terminal de carga de León.

"Parece obligado que debe ser Aena, cuya función es contribuir al desarrollo del bien común quien dé el primer paso, y no cargue sobre los demás la responsabilidad de desarrollar una infraestructura que parece de absoluta necesidad", inciden desde la plataforma ciudadana, para insistir en que en la terminal de mercancías del Aeropuerto de Vitoria «sí hay técnicos de Aena y también se invierte para contribuir a su desarrollo».

Desde la plataforma exigen para León «justicia e igualdad de trato que el que se dispensa a los demás. Los desplantes ya no caben en la situación que atraviesa esta tierra», para añadir que la provincia «ya no está para perder de nuevo años y años en la discusión de sin tirios o son troyanos», en relación a la asunción de competencias por parte de las administraciones para impulsar el desarrollo de la terminal. "Si hasta ahora no se ha hecho nada, lo más importante es cambiar de actitud y comenzar a revertir el curso de los tiempos», concretan desde Má Vuelos.

Mayoral también descartó durante su visita del miércoles la mejora del sistema de apoyo en el aterrizaje a los pilotos, alegando que existían «una serie de obstáculos alrededor del aeropuerto que en estos momentos harían inviables las maniobras necesarias». La plataforma ciudadana se pregunta cuáles puede ser «esas dificultades tan complejas» que impiden al aeropuerto leonés contar con ILS con más capacidad. Actualmente el que opera en La Virgen de categoría I y en situaciones de climatología adversa, con niebla generalmente, no ofrece las suficientes garantías a los pilotos que, finalmente, deciden desviar el vuelo y tomar tierra en Asturias. «Esto tampoco está en lo que se denomina justicia distributiva», añaden desde Más Vuelo para considerar las palabras de Mayoral «mosergas y enredos».

Otro de los reclamos de la plataforma es que se tendría que haber abierto el encuentro. Además de los representantes de la Diputación, consideran que tendrían que haber estado en la cita representantes del Consorcio del Aeropuerto además del sector empresarial, «para que dieran a conocer sus prioridades»