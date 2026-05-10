El Ordoño II apuesta por las prácticas de FP internacionales

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

El Instituto Ordoño II apuesta desde hace años por la internacionalización y la calidad educativa a través del progrma Erasmis. Actualmente, el centro desarrolla un proyecto de corta duración para la movilidad de estudiantes y personal de FP, que permite a su alumnado realizar estancias formativas en distintos países europeos. Además, cinco alumnas del ciclo de Atención a Personas en Situación de Dependencia y dos alumnas de FP Básica de Servicios Administrativos están llevando a cabo movilidades Erasmus Pro, en las que realizan su Formación en Centros de Trabajo en Italia e Irlanda.

Dos de las alumnas se encuentran en la localidad italiana de Scandicci, en Florencia, donde desarrollan su formación en un centro de día para personas con discapacidad y trabajan en objetivos clave como la observación y orientación laboral, el fomento de la autonomía personal de los usuarios y la mejora de su calidad de vida.

Por otro lado, dos alumnas realizan su estancia en Rende, también en Italia, en una residencia para personas mayores. Este centro tiene como finalidad ofrecer apoyo tanto a las personas mayores como a sus familias y otra alumna hace su movilidad en Dublín (Irlanda), en un centro residencial, donde lleva a cabo tareas propias de su perfil en un entorno internacional. A mayores, dos alumnas de Servicios Administrativos están en Cosenza, en prácticas en una empresa que integra distintos servicios, como inmobiliaria y hotelería.