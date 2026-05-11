La España que cojea sin la Ruta de la Plata alza la voz en Salamanca

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Más de 5.000 personas retaron el aguacero en la plaza de los Bandos de Salamanca para pedir más y mejores conexiones ferroviarias para la capital, universitaria y turística, que siente que no alcanza todo su potencial por falta de comunicaciones, sobre todo con Madrid. La convocatoria, respaldada por instituciones, partidos políticos y sociedad civil, ha contado con el apoyo del presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y presencia de representantes del PSOE pese a las críticas directas al ministro de Transportes, Óscar Puente, y a Renfe. Otros territortios del oeste llevaron a Salamanca esa misma reivindicación; notable la presencia de León, colectivos leoneses, ciudadanos anónimos, de Zamora y Extremadura. Los manifestantes han agitado pancartas con lemas como ‘Renfe, Salamanca no espera’, ‘Sin Ruta de la Plata, media España cojea’ y ‘Renfe nos deja en vía muerta’; además, algunos participantes han pedido la dimisión de Puente por lo que consideran un trato injusto a la provincia en materia de comunicaciones. «Todo el progreso no se puede ver frenado o perjudicado por unas comunicaciones que no estén a la altura de una provincia como la de Salamanca», recogía el manifiesto de la convocatoria, leído ante los manifestantes por el actor y director teatral salmantino José Antonio Sayagués. Y agrega: «No solo estamos hablando de poder viajar a otros puntos del país con rapidez y comodidad. Estamos hablando de la hija que no puede venir en un tren directo desde Barcelona a ver a sus padres. Del salmantino emigrado a Madrid al que le gustaría teletrabajar desde su tierra, pero que no tiene frecuencias suficientes». El manifiesto ha recordado también el número de estudiantes de español o de expertos internacionales que asisten a congresos y llegan al aeropuerto de Madrid, pero luego deben desplazarse a Salamanca, así como a los empresarios de Béjar o Guijuelo que con mejores conexiones ferroviarias podrían plantearse crecer y, por ende, generar más empleo. La concentración ha tenido que comenzar media hora más tarde porque justo antes del mediodía, momento de la convocatoria, por la gran tromba de agua que cayó sobre Salamanca que ha llegado a hacer temer por la movilización.

León se sumó a la protesta con banderas y pleitos abiertos contra la política socialista; Feve también llegó la ciudad salmantina