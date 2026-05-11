El proyecto de la red de calor se hace carne sobre el terreno

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Dos empresas de Valladolid y una de Barcelona se aprestan a cambiar la esquina sur de la confluencia del Bernesga y el Torío, donde ya florece un movimiento de tierra que allana el camino para la central de calor de la ciudad. El ajetreo deja ver nítido el efecto de la intervención, que aún en fase inicial, ya moldea el entorno habitual de este área, hasta la fecha de fondo rústico y ribera. el Ayuntamiento empujó la pasada semana la «licencia urbanística para la ejecución de obras de construcción de planta de generación de energía térmica con biomasa», además de una para la realización de las conducciones subterráneas, como consta en la documentación de la comisión informativa de Desarrollo Urbano. No hubo objeciones técnicas. El complejo presenta un presupuesto de 53 millones de euros de inversión, para ejecutar las instalaciones de producción de calor de biomasa, energía fotovoltaica e hidrógeno. No entra ya la planta de biogás, como comunicó la administración autonómica el pasado verano tras argumentar que no cuentan con suficientes residuos para rentabilizarla. Parecía que iba a comenzar por la definición de las conducciones subterráneas, que tienen un presupuesto de ejecución material de 14.031.612,5 euros. La factura se ajusta a la expansión de los 14,249 kilómetros de ramales estructurantes y 15,944 kilómetros de secundarios de la fase inicial, dentro de un mapa en el que se dibujan hasta cerca de 65 kilómetros de calles por los que se transportará la energía generada para abastecer a los edificios públicos, además de las comunidades de vecinos que decidan adherirse. Quinientas chimeneas en la capital leonesa.