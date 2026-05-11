Los juguetes, otro producto crítico que debe ser vigilado

Publicado por Abigail Calvo Creado: Actualizado:

Los juguetes de hoy en día no son como los de antes. Ahora son juguetes conectados que necesitan a la red para poder 'divertir' al niño actual. En muchos casos, si no están bien desarrollados, pueden convertirse en una puerta de entrada de los ciberdelicuentes que, en este caso, podrían robar datos de la familia. El Incibe es el laboratorio público de referencia para analizar estos juguetes inteligentes y alertar a los fabricantes de si existe alguna brecha que pueda ser empleada por los háckers para acceder a la red familiar.

Se trata de la ciberresiliencia y desde 2024 ya existe una normativa europea que obliga a la vigilancia efectiva y al muestreo de estos juguetes para evitar que se conviertan en un punto débil en los países miembros. Incibe ofrece después recomendaciones clave tanto para los fabricantes y como para los propios consumidores.