Iberdrola recibe 12 millones para puntos de recarga eléctrica y elige León entre las provincias beneficiadas

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Iberdrola | bp pulse, la alianza estratégica de Iberdrola y bp pulse para impulsar la electromovilidad en España y Portugal, recibirá más de doce millones de euros en ayudas del plan Moves Corredores para desarrollar 41 nuevos 'hubs' de recarga eléctrica en territorio nacional.

Según la propuesta de resolución provisional del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, estos 'hubs' se ubicarán en León, Málaga, Cáceres, Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Toledo, Jaén, Huesca, Ávila, Albacete o Badajoz.

En total, el Gobierno de España repartirá más de 97 millones de euros del Moves Corredores entre 337 proyectos de infraestructuras de recarga del vehículo eléctrico en España impulsados por distintas compañías, entre ellas Repsol (con 65 iniciativas), EV Charger Ingeniería (con 36) y Endesa (con 25).

Este programa busca garantizar el cumplimiento del reglamento europeo AFIR, de implantación de infraestructura para los combustibles alternativos.

Resultan subvencionables tanto las nuevas infraestructuras de recarga de vehículos ligeros como las ampliaciones de otras ya existentes, situadas en los "tramos sombra" de la red básica y global.

Es decir, en zonas que todavía no cuentan con infraestructura de recarga rápida para vehículos eléctricos.

De acuerdo con los datos de la patronal automovilística Anfac, España cuenta, a cierre del primer trimestre, con más de 55.000 puntos de recarga de acceso público de todas las potencias.