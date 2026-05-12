«Se arriesgaron un montón»: el arquitecto Pepe Álvarez Guerra explica el origen del edificio más surrealista de León

La Casa del Robot forma parte del paisaje urbano más reconocible de León desde su construcción en 1966.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

En plena Plaza de las Cortes de León se levanta uno de los edificios más extravagantes y reconocibles de la ciudad. Oficialmente se llama Edificio Cristal, pero generaciones enteras de leoneses lo conocen simplemente como la Casa del Robot. Un apodo popular nacido de su peculiar silueta y de una arquitectura tan atrevida para los años sesenta que terminó dejando escenas difíciles de creer.

Durante una intervención en el programa 'Mediodía COPE León', el arquitecto Pepe Álvarez Guerra repasó la historia de este inmueble construido en 1966 por los arquitectos Prada Pool Quijada y Alberto Muñiz. Y detrás de su fachada anaranjada apareció una mezcla de innovación, improvisación y surrealismo urbano que todavía sigue formando parte de la memoria colectiva de la ciudad.

La Casa del Robot de León y el origen del apodo más famoso de la ciudad

El edificio nació como Edificio Cristal por el uso de cristales de color anaranjado en la fachada, un detalle completamente rompedor para la época. Sin embargo, León decidió rebautizarlo de otra manera mucho más visual.

Según explicó Pepe Álvarez Guerra en COPE León, el inmueble «se parecía muchísimo a los robots de juguete que había en aquellas épocas». La parte superior, donde se sitúa el casetón de los ascensores, recuerda a una cabeza con ojos. Los balcones laterales funcionan casi como brazos y el cuerpo central termina de completar la silueta de un gigantesco robot plantado en mitad de la plaza.

La imagen terminó calando tanto entre los vecinos que el nombre popular desplazó por completo al oficial. Décadas después, prácticamente nadie se refiere a él como Edificio Cristal.

La verdadera locura del proyecto estaba en el interior. Los arquitectos plantearon una idea completamente revolucionaria para 1966: construir un edificio prácticamente sin escaleras.

El diseño original contemplaba tres ascensores y un gran montacargas pensado incluso para transportar muebles. Según relató Álvarez Guerra en COPE, la intención era crear «un sistema de ascensores descomunal para muebles y para todo».

La propuesta chocó rápidamente con una objeción del Ayuntamiento de León que terminó cambiando la historia del edificio. Durante la revisión del proyecto surgió una pregunta decisiva: «si un día se corta la corriente, ¿cómo sale la gente?».

Aquella frase obligó a modificar toda la estructura cuando parte de la cimentación ya estaba ejecutada. La solución consistió en improvisar una escalera mínima, estrechísima y muy alejada de la idea original de los arquitectos. También se redujo el tamaño de los ascensores y uno de ellos acabó convirtiéndose, con el paso del tiempo, en algo «absolutamente innecesario», según explicó el arquitecto leonés.

La estrechez de aquella escalera improvisada terminó provocando situaciones tan absurdas que hoy parecen sacadas de una película. La más recordada ocurrió durante el funeral de la hermana de un compañero de Pepe Álvarez Guerra.

El féretro no conseguía pasar ni por la escalera ni por el ascensor. La escena obligó a improvisar una solución tan dramática como surrealista. Durante su intervención en COPE León, el arquitecto recordó literalmente las palabras de uno de los presentes: «Hemos tenido que desmontar la caja, bajar a Pili en una sábana, volver a montar la caja abajo».

La anécdota, transmitida durante años entre vecinos y arquitectos de la ciudad, terminó convirtiéndose en parte inseparable de la leyenda de la Casa del Robot. Porque el edificio no solo destacó por su diseño futurista, sino también por las situaciones imposibles que generó desde el primer momento.

La Casa del Robot de León sigue siendo uno de los símbolos urbanos más queridos

El paso del tiempo ha convertido la Casa del Robot en mucho más que un bloque residencial. Su estética retrofuturista, su historia y su capacidad para despertar conversación la han transformado en uno de los edificios más singulares de León.

Mientras muchas ciudades acumulan construcciones impersonales, este inmueble mantiene intacta una personalidad propia que conecta directamente con varias generaciones de leoneses. También con una nostalgia muy contemporánea por aquella arquitectura de los años sesenta que imaginaba el futuro como un territorio lleno de ascensores, cristal y soluciones revolucionarias.

Pepe Álvarez Guerra resumía en COPE León el espíritu de aquellos arquitectos explicando que «se arriesgaron un montón». Y precisamente ese riesgo terminó convirtiendo a la Casa del Robot en una rareza urbana irrepetible.