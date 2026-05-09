Edificios emblemáticos de León: Ramiro Valbuena, 4

Publicado por Ovidio Prieto Martínez Creado: Actualizado:

En octubre de 1977, Ramón Cañas Represa y Jorge González Lanza firman este edificio por encargo de Alonso Sanjuan Matilla, José Luis Mendoza Calderón y Claudio Mendoza Ramos en un solar de la calle Ramiro Balbuena c/v a Ramón Álvarez de la Braña, cuyas obras llevaron a cabo con Mariano González Flórez y Melitón L. Gallego Alonso como aparejadores. Tras superar ciertas dificultades administrativas, levantaron el edificio con estructura de hormigón sobre dos sótanos: el segundo con los servicios generales de calefacción y agua caliente, y el primero con aparcamientos. La planta baja para locales comerciales, el acceso rodado pegado a la medianera derecha y el portal por Ramiro Valbuena con el puesto de vigilancia, escalera y dos ascensores para subir a un primer nivel de oficinas y a 17 viviendas de promoción libre en cinco plantas a fachada más dos retranqueadas sometidas a los obligados escalonamientos por la calle lateral. Proyectaron todas las viviendas exteriores y las distribuyeron por vestíbulo y pasillo entre la calle, un patio central y otro posterior mínimo. Dispusieron las fachadas en dos órdenes jugando con las simetrías. En la base, una sencilla puerta, hoy de vidrio y acero inoxidable, entre los huecos de los locales. El bloque residencial en voladizo, y en sus ejes, cuerpos cerrados que exhiben columnas de ventanas de aluminio entre paños de baldosas vitrificadas alicatadas en vertical, separados por machones revestidos con grandes piezas de piedra artificial debidamente sujetas a los forjados, cuyo insólito relieve combinaron con otras menores del mismo material que conforman los antepechos de las terrazas bajo lineales pasamanos de tubo metálico ante oscuros fondos de madera que realzan claroscuros y texturas. Y en lo más alto, el mismo tubo interminable protegiendo las azoteas de los áticos, hoy alguna acristalada… A finales de los 70, Cañas y González, practicaban una arquitectura comercial caracterizada por la necesaria racionalidad funcional en las distribuciones y cierta voluntad de representatividad en fachada… pero siempre sensibles a los valores expresivos, texturales y cromáticos de los materiales, aquí, piezas prefabricadas de hormigón, cerámica vista y madera que permiten adscribir el edificio a un «brutalismo moderado de carácter expresivo», frecuente en la producción residencial leonesa y española de aquellos años.