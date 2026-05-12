La Junta descarta usar detectores de frecuencia para vigilar en la PAU

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León de momento no baraja utilizar detectores de frecuencia en la Prueba de Acceso a la Universidad que se celebrará este año los días 2, 3 y 4 de junio, porque aún no se ha detectado entre los estudiantes de la comunidad casos de fraude mediante el uso de tecnologías como pinganillos e IA para copiar en los exámenes.

Cuatro autonomías ya han dado un paso al frente y rastrearán redes y frecuencias para que los alumnos no copien y vetar así el uso de la IA en las pruebas: Región de Murcia, Galicia, Cataluña y Aragón. Fuentes de la Consejería de Educación explicaron ayer a Europa Press que hasta la fecha «no se ha visto la necesidad» de implantar estos dispositivos tecnológicos porque no se han registrado actuaciones de este tipo entre los estudiantes, pero que, no obstante, desde la Administración autonómica incidieron en que se mantienen en «permanente adaptación» para solventar posibles situaciones irregulares si así se requiriera en un futuro.

En la comunidad vecina del Principado de Asturias, la Universidad de Oviedo está estudiando la posible incorporación de estos sistemas de detección de frecuencias como una medida orientada a reforzar las garantías de equidad y transparencia del proceso. «En ningún caso se trata de partir de una visión de desconfianza hacia el estudiantado, cuya inmensa mayoría realiza los exámenes con responsabilidad y honestidad, sino de preservar unas condiciones justas para todos los estudiantes, especialmente para quienes afrontan las pruebas cumpliendo las normas», apuntan desde la Universidad de Oviedo. Sin embargo, en Murcia, tras una experiencia piloto el curso pasado, se ha apostado por instalar los detectores en todas las pruebas. En Galicia ya los usan desde 2019 y los seguirán usando este curso, mientras que en Cataluña afirman que se podrán efectuar controles aleatorios mediante detectores de dispositivos electrónicos para «garantizar el correcto desarrollo de las pruebas».

En Castilla y León los alumnos tienen que entrar a los exámenes con el pelo recogido y sin relojes inteligentes o móviles, que deberán quedar en sus mochilas, para evitar su uso durante los exámenes para conseguir la nota de acceso a la universidad.