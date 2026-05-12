Diario de León

El Lancia estrecha lazos con el Vendas Novas luso

El alumnado portugués en el vestíbulo del Lancia.

El alumnado portugués en el vestíbulo del Lancia.DL

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Redacción
León

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El instituto Lancia ha recibido estos días a seis alumnos de Erasmus y dos profesoras procedentes del Agrupamento de Escolas de Vendas Novas (Portugal). La visita supone la continuación del intercambio iniciado quince días antes, cuando seis estudiantes del centro leonés viajaron a Vendas Novas para convivir y participar en diversas actividades junto a sus compañeros portugueses. Los alumnos lusos han participados en varios talleres artísticos y creativos y en un amplio programa cultural.

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