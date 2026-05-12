El Lancia estrecha lazos con el Vendas Novas luso

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El instituto Lancia ha recibido estos días a seis alumnos de Erasmus y dos profesoras procedentes del Agrupamento de Escolas de Vendas Novas (Portugal). La visita supone la continuación del intercambio iniciado quince días antes, cuando seis estudiantes del centro leonés viajaron a Vendas Novas para convivir y participar en diversas actividades junto a sus compañeros portugueses. Los alumnos lusos han participados en varios talleres artísticos y creativos y en un amplio programa cultural.