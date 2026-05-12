Unos audios demuestran que hace diez años no había arrepentimiento por el crimen

Unos audios rescatados ayer por Antena 3 demostraron ayer que hace diez años no había señal alguna de arrepentimiento en las condenadas.

"Arrepentirme no, lo hubiera hecho bien, que es distinto", afirma Montserrat en la grabación, a preguntas de la periodista leonesa Susana Martín, "porque matarla del todo, que sí que la iba a matar, eso lo he dicho y lo diré toda mi vida... Esa no iba a beber más agua y ya está".

La sentencia determinó que el móvil del crimen era la venganza. Montserrat terminó con la vida de Isabel Carrasco porque, según ella, acosaba personal y laboralmente a su hija Triana, hasta hacerle caer en una depresión. "Sí, creo que está mal matar, pero también creo que hay personas que no son personas", asegura Triana.

Pese a que Triana fue condenada tras encontrarse pruebas de que conocía las intenciones de su madre y que lo planearon desde hace meses, esta sostiene en los audios que no esperaba que Montserrat fuera capaz de asesinar a Isabel. "Es que además yo pensé que no lo iba a...", señala.