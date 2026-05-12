Atropellado un niño de 10 años al lado del Parque de Quevedo en León
Sufrió erosiones varias y fue atendido por los efectivos de emergencias.
Un niño de diez años ha sido víctima de un atropello en León, a las 08.17 horas junto al Parque de Quevedo.
La Policía Local llamó al 112 para solicitar asistencia para un menor de unos 10 años que ha resultado herido tras sufrir un atropello mientras cruzaba por un paso de cebra.
Consciente y con algunas heridas superficiales en las rodillas, se pasó aviso a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atender al menor.
Fue informado también el Cuerpo Nacional de Policía.