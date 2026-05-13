De León a Turín: Las Cabezadas se presentan como patrimonio jurídico excepcional en Europa

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La Universidad de León (ULe) llevará la histórica ceremonia de Las Cabezadas, una de las tradiciones más singulares de la ciudad, a un congreso internacional sobre historia del derecho que se celebrará en Turín (Italia) del 4 al 7 de junio, de la mano del catedrático emérito Fernando de Arvizu.

Arvizu, profesor de Historia del Derecho y miembro desde 1977 de la Société d’Histoire du Droit, será el encargado de presentar esta celebración leonesa en este foro académico de referencia en Europa, que reúne cada año a especialistas de distintos países y que en esta edición centrará su análisis en la historia jurídica del patrimonio cultural, tanto material como inmaterial.

La elección de Las Cabezadas como objeto de estudio responde a su carácter excepcional dentro del panorama europeo, al tratarse de una tradición que combina elementos rituales, religiosos y jurídicos y que, según destacan los expertos, se viene celebrando de forma ininterrumpida desde el año 1158, lo que la convierte en un ejemplo único de pervivencia histórica.

El propio Arvizu subraya que esta ceremonia "entra por la puerta grande" en el ámbito del patrimonio cultural jurídico, ya que no se tiene constancia en Europa de otro evento similar que mantenga una continuidad comparable a lo largo de los siglos.

En este sentido, Las Cabezadas no solo representan una tradición local, sino también una manifestación viva del derecho histórico y de los mecanismos de resolución simbólica de conflictos entre instituciones.

El congreso está organizado por la Société d’Histoire du Droit, una entidad fundada en París en 1913 con el objetivo de promover el conocimiento de los sistemas jurídicos desde una perspectiva histórica y comparada. La cita se celebra anualmente y alterna su sede entre Francia y otros países, congregando a juristas, historiadores y especialistas de reconocido prestigio internacional.

La participación del catedrático leonés en este encuentro supone, según la ULe, un reconocimiento a su larga trayectoria investigadora y docente, así como una oportunidad para proyectar internacionalmente el patrimonio cultural de León a través de un enfoque académico.

La ceremonia de Las Cabezadas se celebra cada año el último domingo de abril, en fechas próximas a la festividad de San Isidoro, patrón de la ciudad, que tiene lugar el 26 de abril. Su denominación procede de las reverencias —tres por cada parte— que se intercambian los representantes del Ayuntamiento de León y el Cabildo de la Real Colegiata de San Isidoro.

Estos gestos, caracterizados por una inclinación solemne y marcada, simbolizan el final de un acto que combina un componente dialéctico —un antiguo litigio institucional— con una dimensión religiosa, y que culmina con la escenificación del acuerdo entre ambas partes.

La tradición, documentada en crónicas y archivos históricos como la ceremonia del 'Foro u Oferta', tiene su origen en antiguas disputas sobre privilegios y obligaciones entre el poder civil y el eclesiástico, que con el tiempo derivaron en este ritual ceremonial cargado de simbolismo.

El estudio y la difusión de este tipo de expresiones forman parte del interés creciente por el patrimonio inmaterial, especialmente en ámbitos como el derecho, donde las prácticas tradicionales permiten comprender la evolución de las instituciones y su dimensión cultural.

En este contexto, la presentación de Las Cabezadas en un foro internacional como el de Turín permitirá situar esta tradición leonesa en un marco comparado y contribuir a su reconocimiento como una manifestación singular del patrimonio jurídico europeo.

La Universidad de León destaca que esta iniciativa refuerza la proyección exterior de su actividad investigadora y pone en valor el papel de sus académicos en la preservación y difusión del legado cultural, al tiempo que abre nuevas vías de colaboración científica en el ámbito de la historia del derecho.