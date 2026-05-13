El Ayuntamiento de León recupera el sonido del agua de la escultura de Uriarte en la plaza de Regla

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El Ayuntamiento de León comenzó recientemente los trabajos de recuperación de la fuente de la escultura de Juan Carlos Uriarte que se encuentra situada en la plaza de Regla. El monumento, que fue instalado en 1997, es un homenaje a los constructores de catedrales y originariamente contaba con un aljibe interior que permitía que a través de ella saliera el sonido del agua, lo que ahora se recuperará aprovechando las obras de pavimentación del entorno de la Pulchra Leonina.

La escultura, elaborada en bronce, rinde tributo a canteros, vidrieros y herreros. Presenta una silueta humana que representa a Nicolás Francés, autor del retablo gótico del templo, y tiene moldes de manos en los cuales es popular que los turistas y peregrinos coloquen las suyas para inmortalizar su paso por la capital leonesa.

El Ayuntamiento de León llevó a cabo una limpieza profunda de la propia escultura en julio de 2024, lo que permitió retirar la oxidación de esta y protegerla con un barniz y dos capas de cera. Ahora los trabajos se centran en las canalizaciones de agua que presentan corrosión en su estructura, por lo que serán sustituidas en buena medida y permitirán que, de nuevo, la caída del agua vuelva a sonar frente a la Catedral.