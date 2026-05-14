De Mena: «Mi reto es visibilizar la Enfermería de León y picar para que se denuncie lo injusto»

SITUACIÓN DEL COLECTIVO

«Faltan enfermeras». «Es un mal endémico no solo de León, sino de CyL y toda la nación. En diez años se jubilan 50.000, un 18% de la enfermería contratada. Y es difícil la reposición. Muchos se van fuera por las condiciones laborales, las facultades dan para lo que dan y viene bastante personal de Latinoamérica, cuya formación no es la misma. Para igualar la media europea de 8,6 enfermeras por 1.000 habitantes falta mucho. España está en 6 y CyL, en 7,5.

FACULTADES

«Se necesitan más». «Se van a hacer facultades nuevas de Medicina en León y Burgos, pero de Enfermería no y sin ellas no pueden salir más profesionales. A nivel laboral no tenemos ningún problema con las Tcaes, pero en algún sitio, para abaratar costes, se las utiliza para cubrir la falta de enfermeras de manera impropia. Las enfermeras son las responsables del cuidado del enfermo 24 horas con el paciente y ven antes de que venga el médico por dónde van los tiros. Faltan facultades y también sitios de prácticas. Ya hay clínicas que sacan sus propios estudios para cuando terminen se queden a trabajar, cosa que no hace la pública».

LIDERAZGO

«Falta el institucional». «Tenemos merecido académicamente ser grupo A1 para ser gerentes, sobre todo, de atención social y primaria. Hay sentencias (Cáceres y Baleares) donde se nombró a una enfermera que apoyaban todos los colectivos, pero la quitaron al denunciarla. Legalmente es así. Tenemos un techo de cristal que no podemos traspasar. Podemos liderar con trabajo e investigación, y pedimos hacerlo en la cronicidad, donde el cuidado es más que la curación. A un mayor tienes que prevenir que coma bien, no se acatarre y tome la medicación. Los primeros para prevenir somos nosotros y se verían resultados, porque invertir en enfermeras no es gastar más, es evitar ingresos».

FUNCIONES

La prescripción. «No queremos sustituir a nadie (médicos), cada uno tenemos nuestras funciones, pero queremos hacer todo lo que sabemos y con apoyo de la administración. Las prescripciones son una falacia, en 10 años se han hecho 10 guías. Y los médicos salieron de la negociación de las infecciones de orina porque cómo íbamos a recetar antibióticos. La nueva atención a la demanda pasa primero por el enfermero, pero como no tenemos la posibilidad de hacer una tira de orina y si sale positivo recetar el monurol, el paciente tiene que ir al médico para que le diga lo mismo. Eso sobrecarga y a veces enfada al paciente. En vez de solucionar el problema, lo complicamos».

UNIÓN SANITARIA

«A nivel personal, sí hay». «Cuando trabajas en una UVI, un quirófano, una planta, todos pedimos lo mismo, mejor sueldo, horario y medios, pero cuando vamos a nuestros representantes, cada uno tiene una forma de pedirlo. Mira la huelga de médicos y cómo está repercutiendo. El no hay consulta, no se puede hacer esa prueba, recala en nosotros. Los médicos dicen que estudian más años y que sin ellos la sanidad no funciona. Son tan prescindibles o imprescindibles como la enfermería o la limpieza, porque por muy buen cirujano que seas, si no está bien desinfectado el quirófano tu paciente irá mal».

AGRESIONES

«En León no se denuncia mucho». «Hace unos meses tuvimos un caso en Ponferrada de un usuario que agredió verbalmente a una enfermera y con testigos. Fue condenado, pero las penas son de 4 a 6 meses y multa de 400 euros y te dicen: por 400 € te parto la cara. Debería cambiarse el Código Penal».

Rodríguez, Infiesta, Menéndez y De Mena.RAMIRO

LENGUAJE

«Somos enfermeras con ‘a’ de profesión». «Lo vemos normal y no tenemos ningún problema en llamarnos enfermeras. En mi promoción de 108, éramos 8 varones. Ahora, el 85% son enfermeras porque han aumentado algo los hombres».

RURAL

«Es complicado mejorar el modelo». «Las enfermeras rurales tienen riesgo de accidente y van encima con su propio coche y, aunque te pagan cierto kilometraje, según está la gasolina... Soy partidario de que el paciente se acerque a una instalación sanitaria donde hay de todo. No se puede tener un centro de salud o un consultorio grande en cada pueblo pero sí llevar a las personas que deciden vivir en una localidad recóndita en un taxi o autobús a un centro de referencia. Muchos consultorios rurales no reúnen las condiciones, tienen humedad, frío... Son cuestiones políticas, nosotros no decidimos, solo podemos informar de cómo están».

RETOS

«Visibilizar y denunciar». «Mi reto es visibilizar la enfermería hacia la sociedad. Quiero que se sepa que hay enfermeras y hay técnicas TCE. Ya se han conseguido al menos los distintivos verdes, amarillos... Y picar a mis compañeras a que denuncien. El Colegio las acompañará con asesoría legal y apoyo».