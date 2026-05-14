Una redada incide en la inseguridad en el Húmedo

Los problemas de inseguridad del Barrio Húmedo siguen latentes y de la actividad ilícita da cuenta la última operación policíal llevada a cabo en la capital, con la detención de una mujer, sobre la que pesaba una orden requisitoria, además de la intervención de numersos efectos.

Fue la Policía Nacional quien, en colaboración con Policía Local y guías caninos actuó en el marco del Plan Estratégico de Respuesta Policial al consumo y Tráfico Minorista en Zonas, Lugares y Locales de Ocio. El objetivo era intentar reducir la oferta de drogas que llegan a los consumidores, especialmente jóvenes, cuya incidencia había experimentado un incremento en la ciudad de León, llegando a desencadenar numerosos altercados en los locales de ocio nocturno y sus alrededores. Los agentes intervinieron en dos locales, donde se detuvo a una persona con una requisitoria judicial en vigor. Además de incautarse diferentes cantidades de varias sustancias estupefacientes, entre las que se encuentran la cocaína, el hachís y la marihuana, se intervinieron varias armas prohibidas.

A su vez, se realizaron cerca de trescientas identificaciones y controles preventivos de personas, ocho propuestas de sanción por tenencia o consumo de sustancia estupefaciente y dos más por tenencia de armas prohibidas.

La Policía Nacional continúa desarrollando este tipo de actuaciones preventivas y de control con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana y prevenir actividades ilícitas en zonas de ocio. La Policía Local también lleva a cabo este tipo de actuaciones en el ámbito de su jurisdicción. A lo largo de los últimos meses, los propietarios de los locales de ocio habían protestado por la existencia de focos de delincuencia sin excesivo control y con respuesta insuficiente desde su punto de vista. Ahora, los hosteleros insisten en la necesidad de reiterar este tipo de actuaciones y de mantener el control para evitar la proliferación de episodios no deseados. Sobre todo en el Húmedo, donde se acumulan más de un centenar de bares y restaurantes, además de 70 establecimientos de ocio nocturno, el parte desborda ejemplos de la creciente peligrosidad sin que se actúe para atajarlo.

La inminencia del buen tiempo y el aumento de la concentración de público preocupan.

Realizadas cerca de trescientas identificaciones y controles preventivos de personas y ocho sanciones por estupefacinetes