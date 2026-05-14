Los Santos de Hielo traen la nieve a León en pleno mayo: la Aemet activa la alerta

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La provincia de León se encuentra en aviso por nevadas para este viernes, 15 de mayo, según los mapas publicados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en las redes sociales.

El fenómeno afectará especialmente a la Cordillera Cantábrica, donde se esperan acumulaciones de hasta 5 centímetros de nieve en 24 horas por encima de los 1.300 metros de altitud.

El aviso, clasificado como peligro bajo, estará activo desde las 00:00 hasta las 17:59 horas del viernes. Las zonas más expuestas son las de la Cordillera Cantábrica leonesa, donde la nieve puede hacer acto de presencia incluso en pleno mes de mayo.

Este episodio de frío y nieve llega en plena celebración de los Santos de Hielo, el tradicional periodo de riesgo de heladas tardías que se extiende habitualmente entre el 11 y el 15 de mayo. Durante estos días es frecuente que se produzcan descensos térmicos bruscos, heladas y, en cotas altas del norte peninsular, nevadas como la anunciada. Históricamente, los Santos de Hielo han sido temidos por los agricultores de León por el peligro que suponen para los cultivos en floración.

Este año, las previsiones se cumplen y traen un último coletazo invernal a las montañas leonesas.

La cota de nieve se sitúa en torno a los 1.300-1.500 metros, pudiendo bajar puntualmente. se esperan hasta 5 cm en 24 horas en zonas de montaña y las temperaturas serán bajas para la época, con máximas que difícilmente superarán los 10-12°C en zonas altas.

Desde AEMET recomiendan precaución en carreteras de montaña, donde se podría formar placas de hielo o nieve, especialmente durante la madrugada y primeras horas de la mañana.

Las predicciones a medio plazo apuntan a que, tras este episodio, las temperaturas tenderán a recuperarse ligeramente durante el fin de semana, aunque el ambiente continuará fresco para la época.