Herida una mujer en Trobajo del Camino, tras un choque por alcance entre dos vehículos
La víctima es una mujer de 30 años que se queja de dolores en la espalda
A las 13:49 horas nos informan de una colisión por alcance entre dos turismos a la altura del número 215 de la Avenida Párroco Pablo Díez, en Trobajo del Camino, donde, solicitan asistencia sanitaria para atender a una mujer de unos 30 años con dolor de espalda. Se ha avisado a la policía local de Sanm Andrés del Rabanedo, a CNP y a Sacyl.