Herida una mujer en Trobajo del Camino, tras un choque por alcance entre dos vehículos

A las 13:49 horas nos informan de una colisión por alcance entre dos turismos a la altura del número 215 de la Avenida Párroco Pablo Díez, en Trobajo del Camino, donde, solicitan asistencia sanitaria para atender a una mujer de unos 30 años con dolor de espalda. Se ha avisado a la policía local de Sanm Andrés del Rabanedo, a CNP y a Sacyl.