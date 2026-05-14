Detenido en Cornellá de Llobregat uno de los autores de un hurto en una joyería de Astorga

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Local de Astorga, en la provincia de León, lograron esclarecer un delito de hurto de joyas cometido en una joyería de la localidad, en el que participaron dos individuos que actuaron de manera coordinada para sustraer diversas joyas del establecimiento, uno de los cuales fue detenido en Cornellá de Llobregat (Barcelona).

Tras tener conocimiento de los hechos, el Grupo Operativo Local de Astorga inició diversas gestiones de investigación encaminadas a la identificación de los autores. Fruto del análisis de la información obtenida y de las pesquisas practicadas, se consiguió identificar plenamente a los dos presuntos responsables del hurto, que fueron puestos en búsqueda, ya que eran expertos delincuentes itinerantes.

La investigación contó con la colaboración y coordinación de distintas unidades policiales de varias provincias, con un importante despliegue de medios humanos y operativos, así como numerosas gestiones policiales, que permitieron avanzar de forma rápida en el esclarecimiento de los hechos.

Como resultado del amplio trabajo policial desarrollado y a raíz del atestado policial instruido por los hechos ocurridos en Astorga, uno de los investigados fue localizado y detenido días después en la localidad de Cornellá de Llobregat (Barcelona).