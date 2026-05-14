La UME se prepara para el fuego bajo el orbayo asturiano

El batallón de la Unidad Militar de Emergencias de León se entrena estos días en Asturias para combatir los incendios del próximo verano. Los 370 soldados se entrenan haciendo de «buenos y malos» para simular cómo podría evolucionar el incendio con el objetivo de prepararse y conocer el terreno y autoevaluarse. En el operativo participan un centenar de vehículos, entre ellos el drone terrestre Asturcón que trabajará en el concejo de Tineo.
La UME de León se entrena contra los incendios bajo el orbayo asturiano
La UME de León se entrena contra los incendios bajo el orbayo asturiano
La UME de León se entrena contra los incendios bajo el orbayo asturiano
La UME de León se entrena contra los incendios bajo el orbayo asturiano
La UME de León se entrena contra los incendios bajo el orbayo asturiano
La UME de León se entrena contra los incendios bajo el orbayo asturiano
La UME de León se entrena contra los incendios bajo el orbayo asturiano