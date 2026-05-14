La UME se prepara para el fuego bajo el orbayo asturiano

La UME de León se entrena contra los incendios bajo el orbayo asturiano

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

El batallón de la Unidad Militar de Emergencias de León se entrena estos días en Asturias para combatir los incendios del próximo verano. Los 370 soldados se entrenan haciendo de «buenos y malos» para simular cómo podría evolucionar el incendio con el objetivo de prepararse y conocer el terreno y autoevaluarse. En el operativo participan un centenar de vehículos, entre ellos el drone terrestre Asturcón que trabajará en el concejo de Tineo.