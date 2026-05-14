Aparece en buen estado el hombre desaparecido en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El hombre que desapareció desde la noche de este jueves ha sido localizado en buen estado por la Policía Nacional y la Asociación de Emergencias AVAN León.

Alrededor de las 1:58 horas, el desaparecido se presentó por su propio pie en su domicilio. Tras ser alertados por la Policía Nacional, los voluntarios de AVAN León confirmaron que el hombre se encontraba en perfecto estado, por lo que la operación de búsqueda concluyó sin incidentes.

La rápida coordinación entre los agentes y los voluntarios permitió una respuesta inmediata que, afortunadamente, tuvo un final positivo con la reaparición voluntaria.

Según la descripción física facilitada por los servicios de emergencia, el desaparecido mide 160 centímetros de estatura. Entre sus rasgos físicos más característicos destacan su cabello de color negro y sus ojos marrones, detalles que se han puesto en conocimiento de la población para facilitar su identificación inmediata en caso de ser visto en la vía pública o en municipios cercanos.

Las autoridades han habilitado varios canales de comunicación para recoger cualquier pista que ayude a resolver el caso. Se insta a cualquier persona que crea haberlo visto o que disponga de información fidedigna a ponerse en contacto directo con la Policía Nacional a través del número de emergencias 091 o a notificarlo formalmente mediante el portal web oficial del Centro Nacional de Desaparecidos.