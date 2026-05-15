Herido grave un joven de 20 años apuñalado por la espalda cerca del Palacio de Exposiciones de León
La víctima fue trasladada al Hospital de León con una abundante hemorragia fruto de una pelea
Un joven de 20 años resultó herido grave, a consecuencia de una apuñalamiento por la espalda a raíz de una pelea que se produjo anoche en las inmediaciones del Palacio de Exposiciones.
A las 22.05 horas el Servicio de Emergencia 112 fue informado de una agresión en la calle Gómez Salazar de León capital, junto al Nuevo Palacio de Congresos y Exposiciones de León, donde, un joven de unos 20 años había resultado herido por arma blanca en la parte trasera del cuello.
Se dio aviso a la Policía Local de León, a CNP y a Sacyl que movilizó una UVI móvil y una ambulancia soporte vital básico.
En el lugar, el personal de la UVI móvil atendió a la víctima que fue trasladada posteriormente en ambulancia soporte vital básico al C.A.U. de León.