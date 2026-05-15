Herido grave un joven de 20 años apuñalado por la espalda cerca del Palacio de Exposiciones de León

Un joven de 20 años resultó herido grave, a consecuencia de una apuñalamiento por la espalda a raíz de una pelea que se produjo anoche en las inmediaciones del Palacio de Exposiciones.

A las 22.05 horas el Servicio de Emergencia 112 fue informado de una agresión en la calle Gómez Salazar de León capital, junto al Nuevo Palacio de Congresos y Exposiciones de León, donde, un joven de unos 20 años había resultado herido por arma blanca en la parte trasera del cuello.

Se dio aviso a la Policía Local de León, a CNP y a Sacyl que movilizó una UVI móvil y una ambulancia soporte vital básico.

En el lugar, el personal de la UVI móvil atendió a la víctima que fue trasladada posteriormente en ambulancia soporte vital básico al C.A.U. de León.