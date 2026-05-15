El Ayuntamiento de León adjudica las obras de mejora de la mediana de Sáenz de Miera

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de León ha aprobado este viernes en Junta de Gobierno Local la adjudicación del contrato de obras de mejora de la mediana de la avenida Ingeniero Sáenz de Miera entre la avenida Portugal y el acceso a la LE-30. Esta actuación, que cuenta con una inversión total de 500.000 euros, tiene como objetivo transformar la imagen de uno de los accesos a la ciudad con mayor densidad de tráfico, mejorando tanto su estética como la seguridad vial y la movilidad de los peatones.

El proyecto destaca por su enfoque funcional y de accesibilidad. La reforma no solo contempla una nueva pavimentación y mejora visual de la mediana, siguiendo la línea de otras intervenciones realizadas en las avenidas Europa o Condesa de Sagasta, sino que prioriza el tránsito peatonal. Para ello, se habilitarán tres nuevos pasos de cebra que, sumados al ya existente, permitirán itinerarios mucho más cómodos y seguros para los ciudadanos.

Además, las obras permitirán completar un tramo de acera entre la carretera de Vilecha y Sáenz de Miera, cerrando así el circuito peatonal recientemente ejecutado hacia Trobajo del Cerecedo.

Desde el punto de vista económico y técnico, el Ayuntamiento ha optimizado la adjudicación mediante una cláusula de mejora: el importe derivado de la baja ofertada por la empresa se reinvertirá íntegramente en la propia obra, permitiendo ampliar la extensión de la actuación y maximizar el rendimiento de la inversión pública. Los trabajos cuentan con un plazo de ejecución de diez meses y una garantía de dos años.

Esta intervención supone un paso más entre las actuaciones para dignificar los accesos de León, complementando actuaciones previas en la zona como la adecuación de la barandilla lateral de esta misma vía o la mejora de la glorieta en la intersección con la calle Los Aluches. Con la renovación de Sáenz de Mie-ra, el Consistorio no solo gana una "tarjeta de presentación" más moderna para quienes llegan desde la circunvalación, sino que garantiza una segregación efectiva y segura entre el flujo de vehículos y el tránsito de los peatones.

Esta actuación es una de las que ha impulsado este mandato en el Consistorio el grupo municipal de la Unión del Pueblo Leonés, como también lo es la construcción de un parque de juegos infantiles en la plaza de la Unión Europea, contrato al que también ha dado luz verde la Junta de Gobierno Local celebrada este viernes en el Ayuntamiento de León.