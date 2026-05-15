León tendrá un nuevo parque inclusivo en La Lastra con una gran estructura de la Estación Espacial

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El Ayuntamiento de León sigue con la modernización de sus áreas de esparcimiento con la aprobación del expediente de contratación para un nuevo parque de juegos infantiles en la Plaza de la Unión Europea.

Con una inversión de 220.462,07 euros, esta actuación en el barrio de La Lastra no es una simple renovación, sino la creación de un espacio de vanguardia diseñado bajo criterios de inclusión total. El proyecto busca que menores de entre 1 y 14 años, con y sin discapacidad, puedan compartir el juego en igualdad de condiciones, eliminando barreras físicas y sensoriales mediante mobiliario adaptado y paneles lúdicos interactivos.

El corazón del nuevo parque será una gran estructura temática, "Estación Espacial" (Space Station), un conjunto de más de 15 metros de largo capaz de acoger a 90 usuarios de forma simultánea. Esta instalación contará con torres interconectadas por pasarelas, túneles y rampas accesibles, además de zonas de trepa y equilibrio. Todo el recinto estará protegido por un pavimento de caucho continuo de seguridad diseñado para amortiguar caídas y contará con un vallado perimetral, nuevas papeleras, bancos metálicos de diseño moderno y una fuente de agua.

La intervención, que se ejecutará en un plazo de tres meses tras la firma del acta de replanteo, destaca por su respeto al entorno verde actual. De los 20 árboles existentes en el parterre de la plaza, se trasplantarán mecánicamente cuatro ejemplares para dejar espacio a la nueva infraestructura, mientras que el resto contará con una zona de protección radicular estricta durante las obras. La solera de hormigón poroso sobre la que se asentará el parque garantizará un drenaje eficiente, integrando la zona de juegos de forma natural en los más de 17.000 metros cuadrados de la plaza peatonal.

Con esta licitación, el Consistorio leonés refuerza su compromiso con todos los barrios de la ciudad. El objetivo prioritario es fomentar la interacción y la convivencia desde edades tempranas, ofreciendo a las familias de La Lastra un recurso recreativo de primer nivel. Este nuevo espacio se suma a la red de áreas infantiles inclusivas de la ciudad, alineándose con las normativas europeas más exigentes en materia de accesibilidad y seguridad en entornos urbanos.

Cesión de dos ponis al Coto Escolar

También la Junta de Gobierno Local de este viernes ha aceptado la cesión de dos ponis de pura raza asturcona (equus caballus) que se incorporarán de forma inmediata al núcleo zoológico del Coto Escolar. Los dos nuevos ejemplares, bautizados como Argayu y Buxu, son machos nacidos en 2006 y 2004 respectivamente. Ambos cuentan con toda la documentación sanitaria y veterinaria en regla y se sumarán a los cinco ejemplares actuales que ya se encuentran ya en una edad muy avanzada. Con esta incorporación, el centro garantiza la continuidad de sus programas educativos, recreativos y sociales, especialmente los dirigidos a niños y niñas de entre 4 y 14 años.

La labor de estos ponis va mucho más allá del simple ocio. Su principal función en el Coto Escolar es pedagógica y terapéutica, facilitando el contacto con la naturaleza y el mundo animal. Además, desempeñan un papel fundamental en las actividades diseñadas específicamente para menores con necesidades especiales, donde la interacción con estos animales se convierte en una herramienta de integración y bienestar emocional de primer orden.

Con esta cesión de utilidad pública e interés municipal, el Coto Escolar reafirma su posición como referente educativo en León. La generosidad de esta donación privada permite al Ayuntamiento de la capital leonesa seguir ofreciendo experiencias de aprendizaje únicas a los miles de escolares que pasan cada año por sus instalaciones fomentando desde edades tempranas el respeto por los animales y el conocimiento de razas autóctonas como la de estos ponis que deben su nombre a su origen en el Principado de Asturias.

Obras del aparcamiento soterrado del Estadio Reino de León

La Junta de Gobierno Local ha acordado, vista la solicitud del adjudicatario y el informe técnico de la dirección de obra, ampliar el plazo de ejecución de las obras en aparcamiento soterrado y entorno del Estadio Municipal de fútbol Reino de León, fijándose el 6 de octubre de 2026 como nuevo plazo de ejecución.

El principal motivo por el que las obras se han dilatado en el tiempo fue la circunstancia sobrevenida del ascenso del equipo de fútbol Cultural y Deportiva Leonesa a segunda división durante la ejecución de las obras del contrato, lo que derivó en una serie de cambios en los usos y necesidades de las instalaciones del estadio de fútbol que dieron lugar al modificado del proyecto y, consecuentemente, de los plazos establecidos.