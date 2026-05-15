Emprendedores universitarios en busca de inversores en el Business Talent de Económicas en León

El encuentro se celebra en el vestíbulo de Económicas.RAMIRO

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

El vestíbulo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de León se ha vuelto a llenar de actividade emprededora y de proyectos en busca de inversores. El Business Talent reúne este año más de un centenar de estudiantes, repartidos en 20 grupos que han presentado sus ideas de negocio a posibles inversores. Un encuentro que se celebra desde hace catorce años por el impulso de la profesora Montserrat Méndez con alumnos de ADE, Márketing y el máster de Ingeniería Industrial.

Entre los proyectos presentados, una aplicación para encontrar compañeros de piso en función de las afinidades personales, organizadores de festivales gastronómicos en los pueblos o un taller de impresión 3D. Durante estos catorce cursos, "más de 20 ideas de negocio se han materializado, se ha plantado la semilla y después se van adaptando a las necesidades del mercado, muchas de ellas apoyándose ya en la inteligencia artificial", señala Méndez.

La rectora de la Universidad de León, Nuria González, explica que el objetivo del encuentro "es que los grupos puedan encontrar sustento, no tanto económico como experiencia y conocimiento del mercado laboral", tras valorar la implicación del sector empresarial en el Business Talent, en el que cada vez "participan más alumnos". El decano de Económicas, Miguel Ángel Dávila, señala que la cita sirve para "complementar las actividades del aula y parra plasmar sus ideas. Es un escaparate para ellos, que adquieren competencias blandas".