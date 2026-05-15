El centro de León, en jaque: la Calle Ancha languidece entre zanjas y abandono tras meses de obras

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

La Calle Ancha de León, el eje neurálgico que conecta la Plaza de Regla con Santo Domingo, presenta una imagen desoladora que dista mucho de su habitual esplendor. Desde antes de la celebración de la Semana Santa, el vial permanece levantado y sumido en una reforma que parece haber caído en el olvido. A día de hoy, 15 de mayo, la estampa es la de un escenario lamentable: a pesar de la presencia de maquinaria pesada sobre el terreno, la ausencia de operarios y albañiles es total, dejando una de las arterias más transitadas de la capital leonesa en un estado de parálisis absoluta que desespera a quienes la transitan a diario.

La falta de planificación no solo afecta a la estética de la ciudad, sino que ha generado un entorno de grave riesgo para los viandantes. Los materiales de construcción se acumulan sin control fuera del perímetro acotado, destacando la presencia de peligrosos barrotes de hierro situados a escasos centímetros de las zonas de paso. Se han convertido en auténticas trampas para los peatones, aumentando exponencialmente el riesgo de tropiezos y caídas en una zona especialmente frecuentada por personas de avanzada edad y turistas.

El impacto económico y administrativo de este bloqueo es incalculable. Actualmente, el acceso físico a instituciones clave como el Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación de León, se encuentra seriamente comprometido. La situación es igualmente crítica para el tejido comercial; establecimientos de renombre como la perfumería Druni, el estanco de la zona, el Pans & Company o los negocios del tramo que conduce hacia San Marcos permanecen prácticamente aislados. La infraestructura de la obra impide el flujo normal de clientes, estrangulando las ventas de unos locales que ven cómo el acceso a sus puertas se convierte en una carrera de obstáculos impracticable.

Esta crisis logística no solo afecta a los consumidores, sino que ha alterado drásticamente la rutina de los propios trabajadores de la zona. Muchos empleados de los establecimientos y oficinas aledañas encuentran serias dificultades para acceder a sus puestos de trabajo, viéndose obligados a sortear vallas y maquinaria en una calle que, lejos de ser el escaparate de León, se ha transformado en un laberinto de tierra y hierro. Mientras el calendario avanza y el mes de mayo encara su recta final, la ciudadanía exige respuestas ante una obra que parece no tener fin y que mantiene bloqueado el pulso vital del centro histórico.