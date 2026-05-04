Las obras se meten ya en la plaza de La Catedral y abarcan toda la calle Ancha de León a la puerta del verano

Vista de las obras en la plaza de la Catedral.Á. C.

Con la calle Ancha empantanada en el tramo central y la entrada desde Danto Domingo hasta el Palacio de los Guzmanes, las obras se extienden a la Plaza de Regla. Las máquinas entraron este lunes por la mañana en el esquinazo que hace el edificio Torreón, antigua sede de Correos, y la fundación Sierra Pambley, donde han empezado a demoler las losas del pavimento para su posterior sustitución, justo cuando se anuncia el verano.

Los trabajos entran dentro de la tercera fase del proyecto, que abarca todo el espacio frente a la fachada principal de la Catedral y el tramo que describe la calle hasta delante del Palacio Episcopal, en las inmediaciones de la cripta arqueológica de Puerta Obispo. Recién iniciadas este lunes las tareas quedan por delante siete meses de intervención, de acuerdo al contrato, que hacen que la hostelería y el comercio ya cuente con que van a afectar a su cuenta de ingresos del verano e, incluso, parte del otoño.

El tramo de la plaza de Regla lo ejecuta la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Geoxa, Presa Ibáñez y Oly. El encargo se ajusta a un presupuesto de 1.165.100 euros, a sumar a los 481.260 euros de la primera fase, ya en obras desde febrero, que abarca desde Santo Domingo hasta el Palacio de los Guzmanes, donde en la actualidad queda pendiente de ejecutar la colocación del adoquinado y las losas.

Esta nueva entrada de las máquinas hace que se solapen trabajos casi en la totalidad de la vía principal del casco histórico, justo en la época de mayor tránsito de turistas, al margen de la Semana Santa, cuando se pararon los trabajos. Las calla limitan el paso desde Santo Domingo hasta la sede de la Diputación y entre el cruce de Regidores y la salida de Cervantes, además de ahora en la plaza de Regla. Por delante quedan meses de molestias para levantar toda la piedra actual, en su mayoría caliza de calatorao. En su lugar, si cambiar el dibujo que había, se colocará granito negro angola, de 10 centímetros de espesor, abujardado para evitar resbalones y con una mayor durabilidad.