La unidad musical de la ABA resuena en la Catedral

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

La Unidad Musical de la Academia Básica del Aire y del Espacio ofreció ayer un concierto muy especial, no sólo por la convocatoria, de la mano de la Asociación Conde de Gazola, sino por el escenario: el claustro de la Catedral. La actuación de esta unidad, que cuenta con larga trayectoria y reconocimiento, puso el broche a las jornadas Hierro y Pólvora, organizadas por la asociación de artilleros para resaltar la vinculación de estos regimientos con León y su larga trayectoria artillera. La música de la unidad del Aire y la Catedral como anfitriona cerraron el encuentro tras abodar cuestiones como la presencia de la artillería en el arte, su pasado y su futuro, unas jornadas para el encuentro para abordar cuestiones comunes entre colegas de profesión.