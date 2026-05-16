La Feria del Libro congrega a la literatura leonesa en San Marcelo
La plaza de San Marcelo reúne 40 casetas para disfrutar de una semana llena de cultura literaria
La Feria del Libro de León ya ha abierto sus puertas. Organizada por la Asociación de Libreros con el patrocinio del Ayuntamiento de León, este año, la feria se ha trasladado a la plaza de San Marcelo y calle Legión VII donde hasta el próximo 24 de mayo se ubican 40 casetas de librerías y editoriales, con un horario de apertura de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. El desarrollo de este certamen cuenta con un programa de actividades paralelo que incluyen firmas de libros, presentaciones, encuentros con escritores y lectores y música a cargo de la Escuela Municipal de Música, Danza y Artes Escénicas . Además, cuenta con la colaboración de la Asociación de Empresarios Florista de León. Y como en ediciones anteriores, los más pequeños disfrutarán de una agenda especial coordinada por Bibliotecas Municipales.
La Feria del Libro quiere ser un homenaje a las librerías locales que serán las protagonistas del evento, junto a editoriales y negocios de otros puntos de la geografía española. Dentro de la propia feria, además de las propias casetas y, por ende, la venta de libros con el 10% de descuento (únicamente permitido para estas fechas y para el Día del Libro), también hay actividades de caracter cultural tanto infantiles como para mayores. Entre ellas, sobre todo, destacan las diversas firmas que van a ocurrir durante los próximos días, donde se va a contar con distintos escritores de recorrido que estarán presentes para charlar con el público interesado.
Hay que recordar que, durante el pregón, el alcalde de León hizo referencia a la importancia de la literatura y del academicismo leoneses, complemento de la gran lista de escritores, expertos y editores leoneses, «ejemplos del correcto, del magnífico, uso de las letras para componer maravillas, capaces de recuperar nuestra lengua y jugar con ella, como lo hacen las dos pregoneras con las que hoy tengo el placer de sentarme para dar el inicio oficial a una nueva edición".