Villaquilambre reivindica su centro de salud en la III Feria de la Salud

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La localidad leones de Navatejera acogió este sábado la tercera edición de la Feria de la Salud de Villaquilambre, que sirvió de ocasión para reivindicar la construcción de su centro de la salud.

La jornada arrancó con una marcha solidaria a favor de la Asociación Leonesa de Mujeres Operadas de cáncer de Mama, que reunió a mas de 150 andarines en un recorrido de tres kilómetros distribuidos en una ruta circular con salida y llegada al conocido como parque de las bicis, detrás del Polideportivo de Navatejera. Al final del recorrido, la doctora Andrea García de la Mano, médico especialista en medicina familiar y comunitaria, ofreció a los asistentes una serie de recomendaciones para reducir el riesgo cardiovascular.

La inauguración oficial de la III Feria de Salud de Villaquilambre contó con la participación del subdelegado del Gobierno en León, Héctor Aláiz, el vicepresidente de la Diputación de León, Roberto Aller, y el diputado de Contratación y Desarrollo Económico, José Pellitero, además del alcalde, Vicente Álvarez, y el concejal de Sanidad, Servicios Sociales y Bienestar Social, Miguel Ángel Díez de Celis, quienes reivindicaron la construcción del centro de salud en el municipio, una infraestructura que “mejoraría la calidad de vida de los vecinos del municipio”.

Álvarez destacó la importancia de esta feria, que en su tercera edición, “sigue reflejando el compromiso con el bienestar, la prevención y la calidad de vida de nuestros vecinos”., mientras que el concejal resaltó que “gozar de una buena salud es el pilar fundamental del bienestar personal”.

Por su parte, el vicepresidente de la Diputación de León se refirió también a “la necesidad irrenunciable de que el centro de salud sea pronto una realidad física y tangible”. “No es un capricho, es una necesidad básica”, remarcó Aller.

La III Feria de Salud de Villaquilambre contó con 16 stands, en los que se ofrecieron charlas, talleres, mediciones y valoraciones de salud o recomendaciones sobre una alimentación saludable. Además, a las 14.30 horas se celebró una comida popular saludable con paella de verduras y pollo, con agua y fruta.