Los mutualistas critican el plan de la pasarela al Reta

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las asociaciones Anmarq, Aanama y Amco, que representan a miles de mutualistas arquitectos, aparejadores, arquitectos técnicos, abogados, y procuradores criticaron que la propuesta de Ley para una pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (Reta) «mantiene errores graves y exclusiones injustificadas», a la vez que aclararon que sí han cotizado, «durante décadas, mucho», y que además han «perdido gran parte de lo cotizado».

Los afectados insistieron en que «generaciones de mutualistas han realizado aportaciones continuadas durante 40 años o más» y que, «sumadas todas las aportaciones por todas las prestaciones, es decir, tal y como hacen los autónomos del Reta, en muchos casos han sido superiores». Junto con esta aclaración, recalcaron que «gran número de mutualistas también han perdido el 50% o más de lo aportado para las pensiones debido a incorrectas inversiones o quiebras técnicas de las mutualidades, lo que no les ha sucedido a los autónomos Reta». «Como resultado de todo esto, pese a haber realizado aportaciones para pensiones iguales o superiores que los Reta, los mutualistas terminamos recibiendo pensiones que no alcanzan el 50% de la mínima del sistema público», apuntaron.

Los colectivos implicados abundaron en que «el problema, por tanto, no son las aportaciones, sino la ausencia de derechos asociados a esas aportaciones», dado que «estar en una mutualidad ha sido para muchas generaciones una obligación legal, no una elección». Por eso defienden que «el coeficiente 0,77 que recoge la propuesta de Pasarela al Reta no es un privilegio, sino una corrección técnica», que sirve para «compensar todas las contingencias excluidas, que ha disfrutado un Reta y no ha tenido un mutualista, incluso hoy».

Los colectivos implicados insisten en que «además de todas esas contingencias excluidas, los mutualistas no pudieron acceder a la Sanidad pública y gratuita hasta 2012, debiendo hasta esa fecha cubrir íntegramente su sanidad y sus medicinas al 100% pagándolas de su bolsillo, también la de su unidad familiar, en muchos casos, además de contribuir como el resto de los españoles vía IRPF al sostenimiento». «Un sistema justo debe reconocer el tiempo trabajado, las prestaciones y derechos disfrutados de forma efectiva, y es un hecho que los mutualistas han permanecido en un sistema fallido, como han reconocido públicamente en el Congreso todos los grupos políticos», expusieron en un comunicado.

El proyecto de ley «no sólo excluye a quienes ya disponen de una pensión pública, sino que excluye a la totalidad de los mutualistas ya jubilados, sea de un Sistema público, sea de una mutualidad, pese a que son aquellos para quien más sentido tiene la pasarela al Reta, ya que muchos perciben entre 300 y 400 euros mensuales de pensión, sin revalorización alguna, sin pagas extra y sin posibilidad de complementos a mínimos». La propuesta «también excluye a quienes han cotizado 15 años en el Reta o RG, negándoles el reconocimiento de los años realmente cotizados y trabajados en la mutualidad», alertaron.