Aparece un corzo tan campante en pleno centro de la capital de León

Un corzo ha sido visto esta mañana campando a sus anchas en pleno centro de León, para sorpresa de los viandantes. El hallazgo ha causado un notable recuelo en la ciudad, aunque de momento no se ha podido controlar al ejemplar.

El 112 recibió varias llamadas por la presencia del cuadrúpedo en distintas calles de León: Avenida de Asturias, Álvaro López Núñez, Plaza de Guzmán, Pendón de Baeza, Plaza del Espolón y aledaños del Paseo de Papalaguinda. El Servicio de Emergencias dio aviso a la Policía Local, que a su vez trasladó la alerta al Servicio de Medio Ambiente.

Se tata de una hembra herida y bastante asustada. El animal no parece peligroso en principio, pero se extreman las precauciones para tratar de evitar situaciones delicadas.