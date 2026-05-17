Herido un motorista tras un choque con un automóvil en San Mamés
La víctima es un varón de unos 30 años
Un motorista resultado herido en un accidente de tráfico en León, a las 13:04 horas.
Los hechos han ocurrido en la calle Duque de Rivas, 24. Fue una colisión entre un turismo y una motocicleta.
Informan al Servicio de Emergencia 122 de que está herido el motorista, de unos 30 años, consciente y que refiere dolor en un brazo.
Avisada la Policía Local y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar. Informado también el Cuerpo Nacional de Policía.