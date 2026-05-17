Herido un motorista tras un choque con un automóvil en San Mamés

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl.112 - Archivo

Un motorista resultado herido en un accidente de tráfico en León, a las 13:04 horas.

Los hechos han ocurrido en la calle Duque de Rivas, 24. Fue una colisión entre un turismo y una motocicleta.

Informan al Servicio de Emergencia 122 de que está herido el motorista, de unos 30 años, consciente y que refiere dolor en un brazo.

Avisada la Policía Local y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar. Informado también el Cuerpo Nacional de Policía.