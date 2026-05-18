Así son las tripas de Castilla y León

Interior del Centro de Supercomputación de Castilla y León, ubicado actualmente en el Crai-TIC de la Universidad de León.DL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Conocer en León el supercomputador Caléndula, en Valladolid algunos ensayos herbáceos y de mejora genética del Instituto Tecnológico Agrario, o saber a dónde va la sangre que se dona son algunas de las 85 actividades de la Semana de la Administración Abierta de Castilla y León, que arranca hoy y que hasta el sábado mostrará las "tripas" del día a día de los servicios públicos de esa comunidad.

Es una iniciativa internacional "de la Alianza del Gobierno abierto, que tiene por objeto trasladar a los ciudadanos lo que es la administración", para "acercar las instituciones a las personas, rendir cuentas de cómo actúa la administración y establecer cauces de participación ciudadana directa", ha detallado el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago en la presentación a los medios de la iniciativa, que se celebra desde 2018.

El escenario de fondo de la presentación de esta Semana de la Administración Abierta, que coordina la Consejería de la Presidencia, ha sido el centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, con la sala de donaciones de fondo, para conocer uno de esos engranajes que en el día a día permiten que funcionen los hospitales de la comunidad.

González Gago ha planteado esta semana como una forma de "rendir cuentas" ante los ciudadanos sobre lo que se hace con el dinero público en la sanidad, la cultura o la tecnología.

"Todos conocemos cómo funciona una escuela, un colegio, el ámbito en el que nuestros profesores educan a nuestros niños; o como se presta el servicio ordinario de asistencia sanitaria; pero no todos los ciudadanos conocen, por ejemplo, cómo se catalogan los libros que llevan a que llegan a nuestras bibliotecas públicas, que es necesario tenerlos lógicamente bien ordenados para que presten ese servicio de difusión y educación que tienen", ha analizado Gago.

Ni tampoco conocemos, por ejemplo, cómo actúan las personas operadoras del teléfono 012 de información administrativa de la Junta de Castilla y León ante las llamadas de los ciudadanos y cómo responden, cómo actúan y con qué elementos de valoración, ha añadido.

Y para ello, la Semana de la administración abierta permite ver "cómo se gastan los recursos públicos y para qué sirven", con 85 actividades, 36 no presenciales, en todas las provincias, que permitirán conocer el supercomputador Caléndula en León; el museo Etnográfico autonómico, en Zamora; el de la Evolución Humana, en Burgos, o como se organiza la biblioteca de Castilla y León, que tiene su sede en Valladolid.

Pero también, cómo se desarrolla la gestión forestal en el Aula del Bosque del Amogable, en Navaleno, en Soria, entre otras propuestas.

"En definitiva, un conjunto de servicios y de centros que habitualmente no están abiertos al ciudadano en su funcionamiento interno y que durante esta semana van a tener oportunidad los ciudadanos de verlos apreciarlos y conocer por dentro cómo funcionan", ha concluido Gago.