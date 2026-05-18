José Luis Sanz: "León tiene todos los ingredientes para convertirse en un nudo logístico"

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El consejero de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, José Luis Sanz Merino, ha inaugurado esta mañana la jornada ‘El papel de la logística en el noroeste’, organizada por el Diario de León. Durante su intervención, Sanz Merino ha subrayado la firme apuesta de la Junta por el desarrollo de suelo logístico especializado.

En este sentido, ha destacado la inversión de 36 millones de euros prevista para el polígono de Villadangos del Páramo, un proyecto que, según sus palabras, “simboliza tanto el presente como el futuro del sector en la provincia”.E l consejero ha insistido en la necesidad de avanzar hacia la intermodalidad como clave del desarrollo logístico, destacando la importancia de infraestructuras como el Lazo del Manzanal. “No hablamos solo de ubicación, hablamos de intermodalidad, eficiencia, sostenibilidad y digitalización”, afirmó. Sanz Merino ha remarcado el papel estratégico de Castilla y León en el noroeste español y ha reclamado una mayor implicación de las administraciones.

En este punto, ha solicitado una apuesta firme de AENA para convertir el aeropuerto de La Virgen del Camino en una terminal de carga, una actuación que considera fundamental para aprovechar las oportunidades que ofrece el territorio en este momento. “León cuenta con todos los ingredientes para convertirse en un gran nudo logístico”, ha aseverado el consejero, quien ha recordado que en la provincia operan 880 empresas dedicadas al transporte de mercancías. Sanz Merino ha concluido su intervención apelando a la colaboración público-privada para consolidar el sector logístico como motor económico, generador de empleo y elemento de fijación de población en la provincia.