La Comunidad, un referente logístico para el noroeste

El presidente de Cylog, Fernando Pérez, Ángel Manuel Jáñez, gerente de Logísticas y Servicios Jáñez y el presidente de Cylog, Fernando Pérez, completaron la jornada con una segunda mesa redonda: 'Castilla y León, referente logístico del noroeste'.

"Cuando hablamos de logística, hablamos de un futuro posible", dijo Vallejo. "Lo que realmente hace el Corredor Atlántico es unir puertos con mercancías aunque también intervienen los viajeros. Yo creo que la red de viajeros está definida, para bien o para mal. Es verdad que con la variante de de la variante de con Asturias, realmente ha potenciado un servicio. Y es lo que pretendemos. El noroeste, creo que tiene mucho desarrollo. El noroeste debe ser como el 10% de la población, está cerca de los 5 millones de de personas. En el tema del PIB estamos aproximadamente también en el 8, el 9% del noroeste. Por consiguiente, la ventaja que tiene el noroeste es que las tres comunidades tenemos los mismos problemas: despoblación, envejecimiento, mucha población rural".

Jáñez habló de su ejemplo: "La empresa está en el polígono del Hospital de Órbigo, polígono pequeñito, privado, sin ayudas. Es decir, solamente con dineros propios de la familia. Una empresa que ha ido desarrollándose poco a poco desde tener la primera cámara a contar con 16 cámaras actualmente a temperaturas controladas. Empresa que da servicio a empresas de diferentes sectores, alimentación, farma, equipos auxiliares, y trabajando con empresas, de diferentes sectores, como se ha comentado, tanto nacionales como internacionales. Llegamos a dar aporte a empresas de Polonia, empresas de Alemania, de Estados Unidos y otros puntos del mundo".

Fernando Pérez recalcó el papel de Cylog: "A día de hoy, engloba a 10 enclaves logísticos, 10 centros de transporte especializado en en logística, con ocho de las nueve provincias de Castilla y León, en dos de ellas como es León y Salamanca en dos enclaves. Somos los ojos y los oídos de la Junta de Castilla y León en el sector, ¿no? Nosotros procuramos sobre todo a través de los gerentes de esos enclaves, de esos centros de transporte, transmitir la información o que nosotros gestionamos normalmente la infraestructura de la logística, ¿no?Disponemos de esas infraestructuras dentro del polígono, esas esas naves. Y transmitimos muy mucho lo que nuestros clientes quieren, clientes que son grandes, pequeños, medianos, de todo tipo. Y también transmitimos lo que nos dicen, por ejemplo, los transportistas, porque muchos de nuestros centros de transporte gestionan los aparcamientos, ¿no? Que ahora se van a convertir en en áreas de estacionamiento seguros y protegidos, ¿no? Según nos dice Europa, pero que ya llevan funcionando mucho tiempo. Entonces, eh queremos nosotros tratamos de de tomar la temperatura del sector, apremiamos a la Junta en aquellas partes que consideramos que son más importantes y y sí que se se desarrolló de forma que los enclaves eh dieran servicio sobre todo por las zonas".