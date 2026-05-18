Detenido un hombre por la quema de contenedores en San Andrés del Rabanedo

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Local de San Andrés del Rabanedo (León) localizaron y detuvieron a un individuo que quemó al menos nueve contenedores y ocasionó daños en la fachada de un inmueble de la localidad, según informa la Subdelegación del Gobierno.

En la madrugada del pasado 4 de mayo, se produjeron varios incendios concatenados en diferentes puntos del municipio, lo que obligó a movilizar a los medios de extinción disponibles y a dotaciones policiales, para localizar y detener al autor material, dado que desde un primer momento los fuegos se presumían intencionados, por la proximidad y simultaneidad de los diversos focos.

Los agentes identificaron a un hombre que conducía una furgoneta de color blanco que, por la inmediatez temporal y la dirección de procedencia, pudiera relacionarse con los hechos. Esta información y la investigación posterior de Policía Judicial y Científica consiguió ubicar y relacionar a esta persona con los hechos, lo que llevó a su detención el pasado fin de semana. El sujeto, finalizadas las diligencias, pasó a disposición judicial y quedó finalmente en libertad con cargos.

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo valoró los daños sufridos en 13.500 euros.