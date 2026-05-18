León se prepara para un vuelco térmico con temperaturas casi veraniegas de hasta 30 grados, según la Aemet
La AEMET prevé un ascenso progresivo de los termómetros a lo largo de la semana, dejando atrás el frío para rozar un ambiente estival antes del fin de semana
La provincia de León experimentará un cambio radical en sus condiciones meteorológicas durante los próximos días. Según los últimos datos de la Agencia Estatal de Meteorología, la estabilidad y el calor irán ganando terreno de forma progresiva, dejando atrás las jornadas frescas y las precipitaciones de las últimas semanas para dar paso a un ambiente puramente estival.
El inicio de la semana ya marca esta tendencia al alza. Tras arrancar con cielos poco nubosos y algunas brumas matinales, las temperaturas máximas comenzarán a superar la barrera de los 20 grados en la capital leonesa y rozarán los 23 grados en puntos de El Bierzo como Ponferrada. Aunque las noches y las primeras horas de la mañana seguirán requiriendo ropa de abrigo debido a mínimas que todavía rondarán los 4 grados, el sol de las tardes aliviará rápidamente la sensación térmica.
El verdadero vuelco térmico se consolidará a partir del miércoles y alcanzará su punto álgido entre el jueves y el viernes. Los pronósticos de la AEMET apuntan a que los termómetros registrarán un ascenso notable y continuado que llevará las máximas hasta los 28 y 30 grados en el tramo final de la semana laboral. Esta escalada del calor vendrá acompañada de cielos despejados o con nubes altas, con vientos que soplarán flojos de componente oeste y suroeste, lo que incrementará la sensación de bochorno en las horas centrales del día.
Sin embargo, la atmósfera del mes de mayo suele ser cambiante y el fin de semana podría traer de vuelta la inestabilidad. De cara al sábado y al domingo, los expertos meteorológicos prevén un aumento de la nubosidad de evolución por las tardes que podría desencadenar algunos chubascos o tormentas aisladas. Este incremento de la inestabilidad provocará un descenso moderado de las temperaturas máximas, devolviendo los valores a unos más habituales y agradables 22 grados para cerrar la semana.