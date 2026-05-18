León se prepara para un vuelco térmico con temperaturas casi veraniegas de hasta 30 grados, según la Aemet

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La provincia de León experimentará un cambio radical en sus condiciones meteorológicas durante los próximos días. Según los últimos datos de la Agencia Estatal de Meteorología, la estabilidad y el calor irán ganando terreno de forma progresiva, dejando atrás las jornadas frescas y las precipitaciones de las últimas semanas para dar paso a un ambiente puramente estival.

El inicio de la semana ya marca esta tendencia al alza. Tras arrancar con cielos poco nubosos y algunas brumas matinales, las temperaturas máximas comenzarán a superar la barrera de los 20 grados en la capital leonesa y rozarán los 23 grados en puntos de El Bierzo como Ponferrada. Aunque las noches y las primeras horas de la mañana seguirán requiriendo ropa de abrigo debido a mínimas que todavía rondarán los 4 grados, el sol de las tardes aliviará rápidamente la sensación térmica.

El verdadero vuelco térmico se consolidará a partir del miércoles y alcanzará su punto álgido entre el jueves y el viernes. Los pronósticos de la AEMET apuntan a que los termómetros registrarán un ascenso notable y continuado que llevará las máximas hasta los 28 y 30 grados en el tramo final de la semana laboral. Esta escalada del calor vendrá acompañada de cielos despejados o con nubes altas, con vientos que soplarán flojos de componente oeste y suroeste, lo que incrementará la sensación de bochorno en las horas centrales del día.

Sin embargo, la atmósfera del mes de mayo suele ser cambiante y el fin de semana podría traer de vuelta la inestabilidad. De cara al sábado y al domingo, los expertos meteorológicos prevén un aumento de la nubosidad de evolución por las tardes que podría desencadenar algunos chubascos o tormentas aisladas. Este incremento de la inestabilidad provocará un descenso moderado de las temperaturas máximas, devolviendo los valores a unos más habituales y agradables 22 grados para cerrar la semana.