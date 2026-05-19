«Presiones insistentes» del edil de Hacienda de León para apuntar 6 M€ de «ingresos ficticios»

El documento, requerido por la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta, encargada de la tutela de los planes económico financieros, subraya la existencia de «6.016.203,01 euros de derechos reconocidos 'ficticios' que nunca van a dar lugar a un ingreso, que actualmente integran el remanente de tesorería, y que procede dar de baja». No suponen un agujero por el momento, pero sí que podrían generarlo si hay una modificación de crédito, como la última, en la que se varíe el gasto.

Estos «derechos reconocidos ficticios» provienen de una «anomalía e irregularidad contable» derivada de «las transferencias que realiza la Junta con cargo al Acuerdo Marco de Servicios Sociales». En cada ejercicio «se registran operaciones contables de reconocimiento de derechos e ingresos simultáneas, por el importe del anticipo del ejercicio corriente y la liquidación del cerrado, con los ajustes por devoluciones si procedieran con cargo al ejercicio corriente», como detalla Intervención, quien subraya que «en el mes de marzo pasado, las dos funcionarias jefas de negociado de contabilidad reciben presiones insistentes del concejal delegado de Hacienda», Carmelo Alonso, «para que se proceda a realizar el reconocimiento de derechos por el importe íntegro del máximo al que puede llegar la transferencia del ejercicio 2026».

El interventor insiste en que sin su conocimiento «se reconocieron derechos ficticios por un importe de 2.121.561,37 euros, en 2024, y 3.894.641,64 euros, en 2025».