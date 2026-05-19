Los médicos retoman la huelga con más de 2.000 consultas afectadas en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Asociación de Médicos Unidos por sus Derechos (MUD) programa para esta semana en León dos nuevas movilizaciones contra el Estatuto Marco que promueve el Ministerio de Sanidad.

Se trata de sendas concentraciones que partirán martes y jueves, a las 19 horas, de la avenida Ordoño II, frente a la sede del Ayuntamiento, para dirigirse hasta la Subdelegación del Gobierno. El colectivo celebra los primeros frutos de las protestas llevadas a cabo en Aragón y Galicia, donde las administraciones autonómicas ya se han posicionado a favor de la reivindicación del colectivo, que reclama un marco regulatorio específico y cree que la ministra, Mónica García, «no puede permanecer impasible y tarde o temprano el Ministerio accederá a escuchar y, si no lo hace, debería plantearse la dimisión».

La primera jornada en huelga de los médicos en el mes de mayo ha tenido un total de 4.972 consultas estimadas suspendidas de medicina familiar y pediatría en el turno de mañana. Su distribución por áreas de salud refleja que en Ávila se han suspendido 175; Burgos, 693; León,1.997; El Bierzo, 161; Palencia, 238; Salamanca, 588; Segovia, 175; Soria, 175; Valladolid Este, 231; Valladolid Oeste, 308; y Zamora, 231. De la misma manera, se han cancelado un total de 187 intervenciones quirúrgicas, 415 pruebas diagnósticas y 3.625 consultas externas programadas en los hospitales. El paro convocado hoy en los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León por los sindicatos médicos –en una convocatoria a nivel nacional por el nuevo Estatuto Marco– ha tenido un seguimiento medio del 15,6 por ciento, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la Comunidad en el turno de mañana.

En Sacyl se alcanzó una media del 20 por ciento en Atención Hospitalaria (913 profesionales en huelga) y del ocho por ciento en Atención Primaria (190 en huelga). En concreto, han secundado la huelga un total de 1.103 facultativos de los 7.055 efectivos disponibles hoy en el turno de mañana. Por provincias, el seguimiento ha sido en Ávila, 5,7 por ciento, 24 médicos en huelga; Burgos, 18,4 por ciento, 177 en huelga; León, 24 por ciento, 295; Palencia, 12,6 por ciento, 48 médicos; Salamanca, 12,6 por ciento, 169 facultativos; Segovia, 13,8 por ciento, 57 médicos.