La historia de Zapatero, tanto política como personal, se resumen en este álbum único realizado principalmente con fotografías de archivo de Diario de León.

DL/ AGENCIAS De León a Plus Ultra: la carrera de Zapatero, en imágenes Cantando La Internacional con varios compañeros.

DL/ AGENCIAS De León a Plus Ultra: la carrera de Zapatero, en imágenes Zapatero, ya como secretario general del PSOE, en un mitin con Felipe González.

DL De León a Plus Ultra: la carrera de Zapatero, en imágenes Con Alfonso Guerra en León.

DL/ AGENCIAS De León a Plus Ultra: la carrera de Zapatero, en imágenes Vestido de minero en una visita a una explotación.

DL/ AGENCIAS De León a Plus Ultra: la carrera de Zapatero, en imágenes Con el leonesista José Luis Rodríguez de Francisco, en busca de un pacto.

DL De León a Plus Ultra: la carrera de Zapatero, en imágenes Presentación de candidatos socialistas en La Bañeza.

DL / AGENCIAS De León a Plus Ultra: la carrera de Zapatero, en imágenes Durante una intervención ante el Comité Provincial de León.

AGENCIAS De León a Plus Ultra: la carrera de Zapatero, en imágenes Zapatero, entonces diputado, habla con el ministro de Administraciones Públicas, Ángel Acebes durante una sesión de control en el Parlamento.

DL De León a Plus Ultra: la carrera de Zapatero, en imágenes Zapatero, durante una concentración por el empleo en León.

AGENCIAS De León a Plus Ultra: la carrera de Zapatero, en imágenes Con Ramón Jáuregui, secretario general de los socialistas vascos.

EFE De León a Plus Ultra: la carrera de Zapatero, en imágenes José Luis Rodríguez Zapatero elegido secretario general del PSOE en el 35 Congreso Federal de la formación. Rodríguez Zapatero logró un total de 414 votos (41,69 %), José Bono 405 (40,78 %), Matilde Fernández 109 (10,97 %) y Rosa Díez 65 votos (6,54 %), de los 993 delegados que finalmente ejercieron su voto. En la foto, Rosa Diez abraza y felicita al nuevo secretario General del PSOE.

AGENCIAS De León a Plus Ultra: la carrera de Zapatero, en imágenes Con Alfredo Prada y José María Rodríguez de Francisco, en Madrid.

DL De León a Plus Ultra: la carrera de Zapatero, en imágenes Con Amparo Valcarce, con quien compartía candidatura al Congreso, durante la pegada de carteles de las elecciones generales del año 2000.

EFE De León a Plus Ultra: la carrera de Zapatero, en imágenes Los diputados socialistas Joaquín Almunia y José Luis Rodríguez Zapatero, conversan en un receso del pleno del Congreso, en el que se debatió sobre tres proposiciones no de ley en relación con la privatización de Santa Bárbara.

EFE De León a Plus Ultra: la carrera de Zapatero, en imágenes El presidente del Gobierno, Jose Maria Aznar y el secretario general del PSOE, Jose Luis Rodrigez Zapatero,en la entrada del Palacio de la Moncloa, donde mantuvieron su primera entrevista tras la eleccion de Zapatero como secretario general del Partido Socialista.

DL De León a Plus Ultra: la carrera de Zapatero, en imágenes Rodríguez Zapatero, durante una visita a Diario de León.

EFE De León a Plus Ultra: la carrera de Zapatero, en imágenes Los ex-secretarios generales del PSOE, Joaquín Almunia y Felipe González, y el entonces nuevo secretario general del partido, José Luis Rodríguez Zapatero, en el acto de clausura del 35 Congreso del PSOE en el año 2000.

DL De León a Plus Ultra: la carrera de Zapatero, en imágenes Con José Ángel Fernández Villa, secretario general de Soma-Fia-UGT, en la fiesta minera astur-leonesa de Rodiezmo

EFE De León a Plus Ultra: la carrera de Zapatero, en imágenes El presidente del Gobierno José María Aznar, el ministro de Interior Jaime Mayor Oreja, el presidente de la comunidad autónoma de Aragón, Marcelino Iglesias y el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero abandonan la Catedral de Huesca precedidos por los féretros de los dos guardias civiles asesinados en el año 2000 en Sallent de Gállego.

EFE De León a Plus Ultra: la carrera de Zapatero, en imágenes El Rey don Juan Carlos recibió en el Palacio de la Zarzuela a José Luis Rodríguez Zapatero como nuevo secretario general del PSOE.

De León a Plus Ultra: la carrera de Zapatero, en imágenes Rodríguez Zapatero en el entierro de su madre, en La Pola de Gordón.

De León a Plus Ultra: la carrera de Zapatero, en imágenes Zapatero, durante una visita a una explotación ganadera en Cabreros para conocer la problemática de las 'vacas locas'.

DL De León a Plus Ultra: la carrera de Zapatero, en imágenes José Luis Rodríguez Zapatero, aplaudiendo junto a otros compañeros de partido.

DL De León a Plus Ultra: la carrera de Zapatero, en imágenes Juan Morano Masa y José Luis Rodríguez Zapatero, en el Día de la Constitución.

EFE De León a Plus Ultra: la carrera de Zapatero, en imágenes Vista general de la plaza de Vista Alegre, en Madrid, durante el acto de proclamación del secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, como candidato a la Presidencia del Gobierno, y en el que los socialistas celebraron también la victoria socialista de 1982.

.EFE De León a Plus Ultra: la carrera de Zapatero, en imágenes El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, saluda a los miles de simpatizantes que asistieron al acto de su proclamación como candidato a la Presidencia del Gobierno, y en el que celebraron también el aniversario de la victoria socialista de 1982

EFE De León a Plus Ultra: la carrera de Zapatero, en imágenes El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, junto al secretario socialista en Castilla-León, Angel Villalba, tras su intervención en un acto público en el Palacio de Congresos de Castilla y León, en Salamanca, en 2004.

EFE De León a Plus Ultra: la carrera de Zapatero, en imágenes El Papa Juan Pablo II recibió en una breve audiencia al secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero.

DL De León a Plus Ultra: la carrera de Zapatero, en imágenes Carteles electorales de los distintos partidos políticos en las calles de León, dentro de la campaña electoral para las elecciones generales de 2004.

DL De León a Plus Ultra: la carrera de Zapatero, en imágenes Cartel electoral en León, dentro de la campaña electoral para las elecciones generales de 2004.

EFE De León a Plus Ultra: la carrera de Zapatero, en imágenes El candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, junto al alcalde de La Coruña, Francisco Vázquez, y el presidente de la Diputación coruñesa, Salvador Fernández Moreda , durante un mitin en el palacio de los deportes de Riazor, en la campaña electoral de 2004.

REUTERS De León a Plus Ultra: la carrera de Zapatero, en imágenes Investidura de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente de Gobierno en 2004.

efe De León a Plus Ultra: la carrera de Zapatero, en imágenes José Luis Rodríguez Zapatero, recibe la felicitación de José María Aznar, tras el acto de investidura del primero como presidente del Gobierno.

EFE De León a Plus Ultra: la carrera de Zapatero, en imágenes El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, acompañado del ministro de Defensa, José Bono, durante la declaración institucional ordenando el regreso de las tropas españolas en Irak.

EFE De León a Plus Ultra: la carrera de Zapatero, en imágenes Los Reyes y los Príncipes de Asturias, sentados durante el funeral de Estado por los diecisiete militares españoles fallecidos en 2004 en Afganistán, al que también asistieron el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el ministro de Defensa, José Bono, además de otras autoridades civiles y militares.

DL De León a Plus Ultra: la carrera de Zapatero, en imágenes Primera visita oficial de José Luis Rodríguez Zapatero a León como presidente del Gobierno, en 2004.

DL De León a Plus Ultra: la carrera de Zapatero, en imágenes Mitin de José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno y candidato socialista a La Moncloa, en las elecciones generales del año 2008.

DL De León a Plus Ultra: la carrera de Zapatero, en imágenes Mariano Rajoy felicita a José Luis Rodríguez Zapatero tras ser investido presidente en segunda votación en las elecciones generales de marzo de 2008.

EFE/Manuel H. de León De León a Plus Ultra: la carrera de Zapatero, en imágenes Alfredo Pérez Rubalcaba felicita a José Luis Rodríguez Zapatero después de ser investido presidente del Gobierno.

EFE/Sergio Barrenechea De León a Plus Ultra: la carrera de Zapatero, en imágenes El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, junto a su esposa Sonsoles Espinosa, a la salida del Congreso de los Diputados, tras ser reelegido presidente por mayoria simple.

DL De León a Plus Ultra: la carrera de Zapatero, en imágenes Primera visita de José Luis Rodríguez Zapatero a León, tras su reelección como presidente del Gobierno.

EFE/Ballesteros De León a Plus Ultra: la carrera de Zapatero, en imágenes José Luis Rodríguez Zapatero lee su discurso de ingreso como consejero vitalicio en el Consejo de Estado, en el año 2012. El año anterior, Zapatero había anunciado que no se presentaría a las elecciones generales que tuvieron lugar ese año.

DL De León a Plus Ultra: la carrera de Zapatero, en imágenes Zapatero, junto a Javier Alfonso Cendón, José Luis Tudanca y José Antonio Diez, en un mitin en León en el año 2023.

EFE/ Kiko Huesca De León a Plus Ultra: la carrera de Zapatero, en imágenes El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero; la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, durante un acto del PSOE para celebrar el nuevo Ejecutivo, en noviembre de 2023.

Ángelopez De León a Plus Ultra: la carrera de Zapatero, en imágenes Con Miguel Martínez, en un acto celebrado en León en 2026.

ANGELOPEZ De León a Plus Ultra: la carrera de Zapatero, en imágenes Zapatero, durante un acto de campaña de las elecciones autonómicas en Castilla y León.

efe De León a Plus Ultra: la carrera de Zapatero, en imágenes José Luis Rodríguez Zapatero junto al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, en Caracas (Venezuela). Jorge Rodríguez, calificó al expresidente del Gobierno español como "campeón de la paz" del país suramericano, luego de que ambos participaran en una reunión en la sede legislativa en Caracas.

EFE/ Rodrigo Jiménez De León a Plus Ultra: la carrera de Zapatero, en imágenes Investigadores de la Policía Nacional acceden al edificio donde se encuentra la oficina del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero durante un registro este martes en Madrid. El juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha citado el próximo 2 de junio como imputado al expresidente del Gobierno, el leonés José Luis Rodríguez Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra.

EFE/ Rodrigo Jiménez De León a Plus Ultra: la carrera de Zapatero, en imágenes Vehículos policiales ante la oficina del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero durante un registro este martes en Madrid.

EFE/ Rodrigo Jiménez De León a Plus Ultra: la carrera de Zapatero, en imágenes Agentes de la Policía Nacional guardan material incautado en un vehículo de la UCO durante el registro a la oficina del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero este martes en Madrid.