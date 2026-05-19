Diario de León

De León a Plus Ultra: la carrera de Zapatero, en imágenes

La carrera política es una de las más largas de los jóvenes políticos en España. Su trayectoria ha sido marcada por muchos acontecimientos, desde que vio a González en un mitin y decidió dedicarse activamente a la política hasta terminar con ETA como presidente del Gobierno

José Luis Rodríguez Zapatero, vestido de minero, en una visita a una explotación.

José Luis Rodríguez Zapatero, vestido de minero, en una visita a una explotación.DL

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La historia de Zapatero, tanto política como personal, se resumen en este álbum único realizado principalmente con fotografías de archivo de Diario de León.

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Cantando La Internacional con varios compañeros.

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Zapatero, ya como secretario general del PSOE, en un mitin con Felipe González.
Con Alfonso Guerra en León.

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Con Alfonso Guerra en León.

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Vestido de minero en una visita a una explotación.

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Con el leonesista José Luis Rodríguez de Francisco, en busca de un pacto.
Presentación de candidatos socialistas en La Bañeza.

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Presentación de candidatos socialistas en La Bañeza.

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Durante una intervención ante el Comité Provincial de León.

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Zapatero, entonces diputado, habla con el ministro de Administraciones Públicas, Ángel Acebes durante una sesión de control en el Parlamento.

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Zapatero, durante una concentración por el empleo en León.

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Con Ramón Jáuregui, secretario general de los socialistas vascos.
José Luis Rodríguez Zapatero elegido secretario general del PSOE en el 35 Congreso Federal de la formación. Rodríguez Zapatero logró un total de 414 votos (41,69 %), José Bono 405 (40,78 %), Matilde Fernández 109 (10,97 %) y Rosa Díez 65 votos (6,54 %), de los 993 delegados que finalmente ejercieron su voto. En la foto,Rosa Diez, abraza y felicita al nuevo secretario General del PSOE.

  EFE

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 José Luis Rodríguez Zapatero elegido secretario general del PSOE en el 35 Congreso Federal de la formación. Rodríguez Zapatero logró un total de 414 votos (41,69 %), José Bono 405 (40,78 %), Matilde Fernández 109 (10,97 %) y Rosa Díez 65 votos (6,54 %), de los 993 delegados que finalmente ejercieron su voto. En la foto, Rosa Diez abraza y felicita al nuevo secretario General del PSOE.

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Con Alfredo Prada y José María Rodríguez de Francisco, en Madrid.

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Con Amparo Valcarce, con quien compartía candidatura al Congreso, durante la pegada de carteles de las elecciones generales del año 2000.
Los diputados socialistas Joaquín Almunia (izda) y José Luis Rodríguez Zapatero, conversan en un receso del pleno del Congreso, en el que se debatió sobre tres proposiciones no de ley en relación con la privatización de Santa Bárbara.

 EFE

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Los diputados socialistas Joaquín Almunia y José Luis Rodríguez Zapatero, conversan en un receso del pleno del Congreso, en el que se debatió sobre tres proposiciones no de ley en relación con la privatización de Santa Bárbara.
El presidente del Gobierno,Jose Maria Aznar y el secretario general del PSOE,Jose Luis Rodrigez Zapatero,en la entrada del Palacio de la Moncloa,donde mantuvieron su primera entrevista tras la eleccion de Zapatero como secretario general del Partido Socialista.

  EFE

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El presidente del Gobierno, Jose Maria Aznar y el secretario general del PSOE, Jose Luis Rodrigez Zapatero,en la entrada del Palacio de la Moncloa, donde mantuvieron su primera entrevista tras la eleccion de Zapatero como secretario general del Partido Socialista.
Rodríguez Zapatero, durante una visita a Diario de León.

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Rodríguez Zapatero, durante una visita a Diario de León.

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Los ex-secretarios generales del PSOE, Joaquín Almunia y Felipe González, y el entonces nuevo secretario general del partido, José Luis Rodríguez Zapatero, en el acto de clausura del 35 Congreso del PSOE en el año 2000.

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Con José Ángel Fernández Villa, secretario general de Soma-Fia-UGT, en la fiesta minera astur-leonesa de Rodiezmo

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El presidente del Gobierno José María Aznar, el ministro de Interior Jaime Mayor Oreja, el presidente de la comunidad autónoma de Aragón, Marcelino Iglesias y el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero abandonan la Catedral de Huesca precedidos por los féretros de los dos guardias civiles asesinados en el año 2000 en Sallent de Gállego.

EFE

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El Rey don Juan Carlos recibió en el Palacio de la Zarzuela a José Luis Rodríguez Zapatero como nuevo secretario general del PSOE.
JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAPATERO, JUNTO A SU MUJER Y SU HERMANO DURANTE EL ENTIERRO DE SU MADRE EN EL CEMENTERIO DE LA POLA DE GORDON

  

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Rodríguez Zapatero en el entierro de su madre, en La Pola de Gordón.
JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAPATERO DURANTE SU VISITA A LAS EXPLOTACIONES GANADERAS DE CABREROS PARA CONOCER LA PROBLEMATICA DE LAS

 

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Zapatero, durante una visita a una explotación ganadera en Cabreros para conocer la problemática de las 'vacas locas'.
JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAPATERO APLAUDIENDO JUNTO A OTROS COMPAÑEROS DE PARTIDO

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José Luis Rodríguez Zapatero, aplaudiendo junto a otros compañeros de partido.
JUAN MORANO MASA Y JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAPATERO EN EL DIA DE LA CONSTITUCION

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Juan Morano Masa y José Luis Rodríguez Zapatero, en el Día de la Constitución.
Vista general de la plaza de Vista Alegre, en Madrid, durante el acto de proclamación del secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, como candidato a la Presidencia del Gobierno, y en el que los socialistas celebraron también la victoria socialista de 1982.

 EFE

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Vista general de la plaza de Vista Alegre, en Madrid, durante el acto de proclamación del secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, como candidato a la Presidencia del Gobierno, y en el que los socialistas celebraron también la victoria socialista de 1982.
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.EFE

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El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, saluda a los miles de simpatizantes que asistieron al acto de su proclamación como candidato a la Presidencia del Gobierno, y en el que celebraron también el aniversario de la victoria socialista de 1982
El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero (d), junto al secretario socialista en Castilla-León, 'Angel Villalba (i), tras su intervención en un acto público en el Palacio de Congresos de Castilla y León, en Salamanca, donde prometió hoy que, si resulta elegido en las elecciones generales de 2004, dará prioridad a las inversiones para el desarrollo del oeste peninsular y sus comunicaciones.

 EFE

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El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, junto al secretario socialista en Castilla-León, Angel Villalba, tras su intervención en un acto público en el Palacio de Congresos de Castilla y León, en Salamanca, en  2004.
El Papa Juan Pablo II recibió hoy en una breve audiencia al secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, que se desarrolló en un ambiente

 EFE

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El Papa Juan Pablo II recibió en una breve audiencia al secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero.
CARTELES ELECTORALES DE LOS DISTINTOS PARTIDOS POLITICOS EN LAS CALLES DE LEON, DENTRO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL PARA LAS PROXIMAS ELECCIONES GENERALES DE 2004

   DL

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Carteles electorales de los distintos partidos políticos en las calles de León, dentro de la campaña electoral para las elecciones generales de 2004.
CARTELES ELECTORALES DE LOS DISTINTOS PARTIDOS POLITICOS EN LAS CALLES DE LEON, DENTRO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL PARA LAS PROXIMAS ELECCIONES GENERALES DE 2004

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Cartel  electoral en  León, dentro de la campaña electoral para las elecciones generales de 2004.
El candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (i), junto al alcalde de La Coruña, Francisco Vázquez (C), y el presidente de la Diputación coruñesa, Salvador Fernández Moreda (d), durante un mitin en el palacio de los deportes de Riazor, en el sexto día de campaña electoral

  EFE

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El candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, junto al alcalde de La Coruña, Francisco Vázquez, y el presidente de la Diputación coruñesa, Salvador Fernández Moreda , durante un mitin en el palacio de los deportes de Riazor, en la campaña electoral de 2004.
INVESTIDURA DEL NUEVO PRESIDENTE DEL GOBIERNO ESPAÑOL JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAPATERO EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

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Investidura de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente de Gobierno en 2004.
JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAPATERO (I), RECIBE LA FELICITACION DE JOSE MARIA AZNAR, TRAS EL ACTO DE INVESTIDURA DEL PRIMERO COMO PRESIDENTE DEL GOBIERNO ESPAÑOL

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José Luis Rodríguez Zapatero, recibe la felicitación de José María Aznar, tras el acto de investidura del primero como presidente del Gobierno.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (i), acompañado del ministro de Defensa, José Bono, durante la declaración institucional que realizó esta tarde en el Palacio de la Moncloa, en la que anunció que ha ordenado el regreso de las tropas españolas que se encuentran en Irak

   EFE

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El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, acompañado del ministro de Defensa, José Bono, durante la declaración institucional ordenando el regreso de las tropas españolas en Irak.
Los Reyes y los Príncipes de Asturias, sentados durante el funeral de Estado por los diecisiete militares españoles fallecidos el pasado martes en Afganistán, que se ofició hoy en el patio central del Cuartel General del Ejército, en la plaza de Cibeles de Madrid, y al que también asistieron el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (izda), y el ministro de Defensa, José Bono, además de otras autoridades civiles y militares

  EFE

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Los Reyes y los Príncipes de Asturias, sentados durante el funeral de Estado por los diecisiete militares españoles fallecidos en 2004 en Afganistán, al que también asistieron el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el ministro de Defensa, José Bono, además de otras autoridades civiles y militares.
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Primera visita oficial de José Luis Rodríguez Zapatero a León como presidente del Gobierno, en 2004.
MITIN DE JOSE LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO, PRESIDENTE DEL GOBIERNO Y CANDIDATO SOCIALISTA A LA MONCLOA, EN EL PALACIO DE DEPORTES DE LEÓN

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Mitin de José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno y candidato socialista a La Moncloa, en las elecciones generales del año 2008.
investidura en 2ª votacion de rodriguez zapatero foto- benito ordoñez madrid, 11-04-08

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Mariano Rajoy felicita a José Luis Rodríguez Zapatero tras ser investido presidente en segunda votación en las elecciones generales de marzo de 2008.
MD152 MADRID, 11.04.08.- Alfredo Pérez Rubalcaba felicita a José Luis Rodríguez Zapatero después de que haya sido investido hoy presidente del Gobierno por mayoría simple al haber obtenido en segunda votación la confianza de 169 diputados, todos ellos del grupo socialista, mientras que 23 se han abstenido y 158 han votado en contra. EFE/Manuel H. de León

 EFE/Manuel H. de León

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Alfredo Pérez Rubalcaba felicita a José Luis Rodríguez Zapatero después de ser investido  presidente del Gobierno. 
MD96. MADRID, 11/04/08.- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, junto a su esposa Sonsoles Espinosa, a la salida del Congreso de los Diputados, tras ser reelegido hoy presidente por mayoria simple con los 169 votos de los diputados de su grupo, mientras que 158 (PP, ERC y UPyD) han votado en contra y 23 se han abstenido (CiU, PNV, IU, ICV, BGN, CC, Na Bai). EFE/Sergio Barrenechea

 EFE/Sergio Barrenechea

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El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, junto a su esposa Sonsoles Espinosa, a la salida del Congreso de los Diputados, tras ser reelegido presidente por mayoria simple. 
PRIMERA VISITA DE JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO, AL AYUNTAMIENTO DE LEÓN TRAS SU REELECCIÓN COMO PRESIDENTE DEL GOBIERNO

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Primera visita de José Luis Rodríguez Zapatero a León, tras su reelección como presidente del Gobierno.
NAC118, MADRID, 09/02/2012.- El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero lee su discurso de ingreso en el Consejo de Estado en una ceremonia celebrada hoy en la que también han accedido a esta institución otros cinco miembros más en razón de su cargo. EFE/Ballesteros

  EFE/Ballesteros

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José Luis Rodríguez Zapatero lee su discurso de ingreso como consejero vitalicio en el Consejo de Estado, en el año 2012. El año anterior, Zapatero había anunciado que no se presentaría a las elecciones generales que tuvieron lugar ese año. 
Zapatero, junto a Javier Alfonso Cendón, José Luis Tudanca y José Antonio Diez, en un mitin en León

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Zapatero, junto a Javier Alfonso Cendón, José Luis Tudanca y José Antonio Diez, en un mitin en León en el año 2023.
GRAF3416. MADRID, 26/11/2023.- El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (2i), junto al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero; la presidenta del PSOE, Cristina Narbona (i), y la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, durante un acto del PSOE para celebrar el nuevo Ejecutivo, este domingo en Madrid. EFE/ Kiko Huesca

  EFE/ Kiko Huesca

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El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero; la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, durante un acto del PSOE para celebrar el nuevo Ejecutivo, en noviembre de 2023. 

 Ángelopez

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Con Miguel Martínez, en un acto celebrado en León en 2026.
Durante la campaña de las elecciones autonómicas en Castilla y León, junto a Cendón, Carlos Martínez

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Zapatero, durante un acto de campaña de las elecciones autonómicas en Castilla y León.
FOTODELDÍA AME4999. CARACAS (VENEZUELA), 17/03/2026.- El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero (d) habla junto al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, este martes en Caracas (Venezuela). Jorge Rodríguez, calificó al expresidente del Gobierno español como

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José Luis Rodríguez Zapatero junto al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, en Caracas (Venezuela). Jorge Rodríguez, calificó al expresidente del Gobierno español como "campeón de la paz" del país suramericano, luego de que ambos participaran en una reunión en la sede legislativa en Caracas. 
MADRID, 19/05/2026.- Investigadores de la Policía Nacional acceden al edificio donde se encuentra la oficina del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero durante un registro este martes en Madrid. El juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha citado el próximo 2 de junio como imputado al expresidente del Gobierno, el leonés José Luis Rodríguez Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra. EFE/ Rodrigo Jiménez

   EFE/ Rodrigo Jiménez

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Investigadores de la Policía Nacional acceden al edificio donde se encuentra la oficina del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero durante un registro este martes en Madrid. El juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha citado el próximo 2 de junio como imputado al expresidente del Gobierno, el leonés José Luis Rodríguez Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra. 
MADRID, 19/05/2026.- Vehículos policiales ante la oficina del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero durante un registro este martes en Madrid. El juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha citado el próximo 2 de junio como imputado al expresidente del Gobierno, el leonés José Luis Rodríguez Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra. EFE/ Rodrigo Jiménez

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Vehículos policiales ante la oficina del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero durante un registro este martes en Madrid.  
MADRID, 19/05/2026.- Agentes de la Policía Nacional guardan material incautado en un vehículo de la UCO durante el registro a la oficina del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero este martes en Madrid. El juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha citado el próximo 2 de junio como imputado al expresidente del Gobierno, el leonés José Luis Rodríguez Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra. EFE/ Rodrigo Jiménez

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Agentes de la Policía Nacional guardan material incautado en un vehículo de la UCO durante el registro a la oficina del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero este martes en Madrid. 
MADRID, 19/05/2026.- Agentes de la Policía Nacional salen del edificio donde se encuentra la oficina del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero durante un registro este martes en Madrid. El juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha citado el próximo 2 de junio como imputado al expresidente del Gobierno, el leonés José Luis Rodríguez Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra. EFE/ Rodrigo Jiménez

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Agentes de la Policía Nacional salen del edificio donde se encuentra la oficina del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero durante un registro este martes en Madrid.  
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