Mañueco mantiene su promesa de rebajar en un 60% el peaje a los usuarios recurrentes

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El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, reafirmó hoy su promesa electoral de rebajar en un 60 por ciento el peaje a los usuarios recurrentes de las vías de pago que atraviesan la Comunidad, mientras el Gobierno no acabe con las concesiones de las autopistas, como la AP-66 (León-Asturias), la AP-71 (León-Astorga), la AP-6 hacia Madrid y sus ramales desde Segovia (AP-61) y Ávila (AP-51).

Fernández Mañueco asumió este compromiso, ya previsto en los últimos Presupuestos Generales de la Comunidad, que no fueron aprobados, durante su participación en el II Foro del Noroeste, que compartió con los presidentes de Galicia, Alfonso Rueda, y Asturias, Adrián Barbón, en el Hotel de la Reconquista de Oviedo.

En ese sentido, el presidente de la Junta apostó por reclamar “juntos” al Gobierno que elimine los peajes en las tres comunidades, así como en la batalla abierta en los tribunales, como la emprendida por el Ejecutivo asturiano de Adrián Barbón. De hecho, Fernández Mañueco suscribió sus palabras sobre la AP-66 e insistió en que la existencia de autopistas afecta a la competitividad de las personas, las empresas y los territorios.

Asimismo, Fernández Mañueco aludió a la existencia de vías de pago en el interior de la Comunidad, como entre León y Astorga, pero también en la conexión con Madrid. A su juicio, Castilla y León, Galicia y Asturias necesitan “ganar competitividad” y tener las “mismas condiciones” que el resto de autonomías. “Que haya o no peaje influye mucho en que una empresa se asiente en el territorio”, dijo.

Por su parte, su homólogo asturiano aseguró que la eliminación del peaje del Huerna (AP-66) es una cuestión de “justicia", pero también de “legalidad”, por lo que defendió la iniciativa judicial iniciada por su gobierno, a la que destacó se han unido otros agentes económicos del Principado. Además, apuntó que están trabajando con la Comisión Europea para que esta cuestión vinculada a la concesión de la explotación se aborde en el ámbito de la Unión.

Finalmente, el presidente de la Xunta de Galicia aseguró que han judicializado también en Europa la continuidad del peaje de la AP-9, en su opinión una de las autopistas “más caras” del país, y denunció la falta de interlocución del Gobierno, que señaló no les responde a las cartas, lo que apuntó es “toda una declaración de intenciones”. Además, volvió a exigir que se les ceda la titularidad, algo a lo que según dijo se han opuesto PSOE y Podemos en el Congreso de los Diputados.